شبانة ينتقد أحمد فتوح بعد سخريته من قرارات إدارة الزمالك

الزمالك، أكد الإعلامي محمد شبانة، أن سخرية أحمد فتوح لاعب الزمالك من قرارات مجلس الإدارة غير مقبولة تمامًا، مشيرًا إلى أنه لو كان يريد توضيح وجهة نظره والدفاع عن نفسه، عليه توضيح ذلك.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: "فتوح من ناشئين نادي الزمالك واكتسب مكانة كبيرة كونه واحدًا من أبناء النادي، وسخريته عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي من قرار للمجلس أمر غير مقبول تمامًا".

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وأضاف: "من حق فتوح أن يسرد الأحداث والحقائق كاملة، وتوتر العلاقة مع الزمالك ليست وليدة اللحظة الحالية ومع المجلس الجديد، لكن الأزمة بدأت منذ فترة طويلة خلال وجود المجلس السابق".

الإعلامي محمد شبانة، فيتو

فتوح مطالب بتوضيح الحقائق

وواصل: "يجب أن يخرج فتوح لسرد كافة التفاصيل إذا كان يريد توضيح الحقائق، لكن سخرية اللاعب أمر لا يليق باللاعب أو بنادي الزمالك كقلعة رياضية كبيرة".

وأشار إلى أن فتوح يمتلك عروضًا من مصر وخارجها، ولديه فرص كبيرة وهو ما زال صغيرًا في السن وقد يواصل مشواره لمدة عشر سنوات قادمة، ولكن هناك ثوابت أيضًا في الأندية الكبيرة لا تقبل المساس بها.

وأتم: "تصريحات وكيل فتوح كانت تؤكد أنه قريب من تجديد عقده وتم الاتفاق مع حسين لبيب من قبل الانتخابات، وكانت الأمور قبل أسبوع تقترب من الحسم، لكن حدث صدام أنهى كل شيء".

أسباب غياب فتوح عن التحقيق

من جهة أخرى، كشف مصدر مقرب من أحمد فتوح، الظهير الأيسر لنادي الزمالك، سبب غيابه عن التحقيق عصر أمس على خلفية أزمة مباراة زد ووقف اللاعب وعرضه للبيع.

وكان محمد صبحي ومصطفى الزناري قد حضرا التحقيق عصر أمس الإثنين، إلا أن أحمد فتوح لم يظهر في نادي الزمالك ولم يحضر التحقيق.

أحمد فتوح لاعب الزمالك

وأشار المصدر إلى أن هناك 3 أسباب جعلت أحمد فتوح يرفض حضور التحقيق وهم كالتالي:

1- اللاعب يرى أن العقوبات تم إصدارها قبل الحديث مع اللاعب وهو ما جعله يرفض الحضور.

2- إدارة الزمالك أصدرت قرارًا بعرض اللاعب للبيع ووقفه وهو ما يعني أنه أصبح خارج الزمالك خاصة وأن عقده ينتهي بنهاية الموسم.

3- اللاعب غاضب من عدم دفع مستحقاته المتأخرة حتى الآن وهو ما تم وعده بها أكثر من مرة.

أعلنت إدارة نادي الزمالك عرض أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي ثلاثي الفريق الأول للبيع وتحويلهم للتحقيق على خلفية مغادرتهم معسكر الفريق في لقاء زد بالدوري المصري.

وفي السطور التالية نعرض تقريرا عن مشوار الثلاثي مع الزمالك بعد عرضهم للبيع.

فتوح وصبحي والزناري

خاض أحمد فتوح 133 مباراة رفقة الزمالك بواقع 10218 دقيقة سجل خلالها 5 أهداف وصنع 12 آخرين، وتلقى 16 بطاقة صفراء، وحصل على 4 بطولات.

خاض مصطفى الزناري 27 مباراة مع الزمالك بواقع 1797 دقيقة صنع خلالها هدفًا وحيدًا وتلقى 4 بطاقات صفراء ولم يحصل على أي بطولة.

خاض محمد صبحي 30 مباراة مع الزمالك بواقع 2578 دقيقة سكنت شباكه 39 هدفًا وخرج في 8 مباريات بكلين شيت، وتلقى بطاقتين صفراوين ولم يحصل على أي بطولة.