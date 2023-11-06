دوري أبطال إفريقيا للسيدات، الجيش الملكي حامل اللقب يخسر أمام أمبيم داركوا (صور)

فاز فريق أمبيم داركوا الغاني على نظيره الجيش الملكي بنتيجة 2-1 في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا للسيدات، في كوت ديفوار.

أهداف مباراة أمبيم داركوا الغاني والجيش الملكي المغربي

سجل ثنائية أمبيم داركوا كلا من كومفور يبوا في الدقيقة 57، وجاء الهدف الثاني في الدقيقة 62 عن طريق نهيلة بنزينة بالخطأ في مرماها، بينما سجل هدف الجيش الملكي عن طريق نجاة بدري في الدقيقة 13.

ويواجه الجيش الملكي نظيره هيروكيليس من غينيا الاستوائية في الجولة القادمة من بطولة دوري أبطال أفريقيا للسيدات.

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جدير بالذكر أن الجيش الملكي المغربي هو حامل اخر بطولة لدوري أبطال أفريقيا للسيدات.

حصد فريق الجيش الملكي المغربي للسيدات على جوائز النسخة الثانية من دوري أبطال أفريقيا، الذي فاز بلقبه بعد فوزه في المباراة النهائية على ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي برباعية نظيفة في ملعب مولاي عبدالله بالرباط.

أفضل حارسة مرمى

ونالت خديجة الرميشي جائزة أفضل حارسة في الدورة، وتلقى مرماها هدفًا واحدًا من أصل 5 مباريات، وكانت من المساهمات في التتويج.



أفضل هدافة

كما نالت ابتسام الجرايدي لقب أفضل هدافة، وسجلت 5 أهداف بعد أن تألقت في مباراة اليوم حيث سجلت 3 أهداف.



أفضل لاعبة

وتوجت فاطمة تكناوت بجائزة أفضل لاعبة في النسخة، بعد تألقها أيضًا في المنافسة، وقدمت مستويات جيدة، وتحملت مسؤولية قيادة الهجوم في غياب النجمتين غزلان الشباك وسناء المسودي.





فيما أحرز نادي باييلسا النيجيري جائزة الروح الرياضية.