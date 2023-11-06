التشكيل الرسمي لمباراة توتنهام وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

أعلن بوكيتينو المدير الفني لفريق تشيلسي وأنجي بوستيكوجلو المدير الفني لفريق توتنهام تشكيل فريقهما للمواجهة التي تجمعهما في تمام الساعة 10 مساء في قمة منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج.

تشكيل توتنهام

في حراسة المرمى: جوليلمو فيكاريو.

خط الدفاع: بيدرو بورو، كريستيان روميرو، ميكي فان دي فين، أودوجي.

خط الوسط: يفيس بيسوما، بيبي ماتر سار، جيمس ماديسون.

خط الهجوم: ديان كولوسيفسكي، هيونج مين سون، جونسون.

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تشكيل تشيلسي

في حراسة المرمى: روبرت سانشيز.

في خط الدفاع: أكسيل ديساسي، تياجو سيلفا، ليفي كولويل، جيمس.

في خط الوسط: كونو كالاجير، مويسيس كايسيدو، إنزو فيرنانديز.

في خط الهجوم: كول بالمر، نيكولاس جاكسون، رحيم ستيرلينج.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل قمة تشيلسي وتوتنهام

1- مانشستر سيتي 27 نقطة

2- توتنهام هوتسبير 26 نقطة

3- ليفربول 24 نقطة

4- آرسنال 24 نقطة

5- أستون فيلا 22 نقطة

6- نيوكاسل يونايتد 20 نقطة

7- برايتون 18 نقطة

8- مانشستر يونايتد 18 نقطة

9- برينتفورد 16 نقطة

10- كريستال بالاس 15 نقطة

11- وست هام يونايتد 14 نقطة

12- نوتينغهام فورست 13 نقطة

13- تشيلسي 12 نقطة

14- وولفرهامبتون 12 نقطة

15- فولهام 12 نقطة

16- إيفرتون 11 نقطة

17- لوتون تاون 6 نقاط

18- بورنموث 6 نقاط

19- بيرنلي 4 نقاط

20- شيفيلد يونايتد 4 نقاط

جدول ترتيب الدوري الانجليزي

موعد مباراة تشيلسى وتوتنهام

وتقام مباراة توتنهام وتشيلسي في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الإثنين، على ستاد توتنهام.

القناة الناقلة لمباراة تشيلسي وتوتنهام

وتذاع مباراة توتنهام وتشيلسي، عبر قناة bein sport Hd 1 الحاصلة على حقوق إذاعة مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

نتائج الجولة العاشرة للدوري الانجليزي

فوز توتنهام على كريستال بالاس 2-1

فوز برينتفورد على تشيلسي 2-0

فوز أرسنال على شيفيلد يونايتد 5-0

فوز بورنموث على بيرنلي 2-1

تعادل وولفرهامبتون مع نيوكاسل يونايتد 2-2

فوز إيفرتون على وست هام 1-0

تعادل برايتون وفولهام 1-1

فوز ليفربول على نوتنجهام 3-0

فوز مانشستر سيتي على مانشستر يونايتد 3-0

تغريم مدرب تشيلسي



من ناحية أخرى قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تغريم خيسوس بيريز، مساعد ماوريسيو بوكيتينو في تشيلسي 4 آلاف جنيه إسترليني، كما سيغيب عن مباراة البلوز أمام توتنهام، بسبب سلوك غير مناسب في لقاء برينتفورد. تغريم مدرب تشيلسي 4 آلاف جنيه إسترليني.

وتم طرد بيريز في المباراة التي خسرها البلوز أمام برينتفورد بهدفين نظيفين السبت الماضي، وأكد الاتحاد الإنجليزي، العقوبة.

وأوضح الاتحاد الإنجليزي في بيان، أن خيسوس بيريز أقر بسلوكه، وتقبل العقوبة.



وقال بوكيتينو إن مساعده يستحق الغرامة لأنه "خالف القواعد"، عندما دخل المنطقة الفنية لبرينتفورد، من أجل استئناف اللعب بسرعة.

وأضاف المدرب الأرجنتيني "اعتذر لفريق برينتفورد وجهازه الفني، أعلم أن خيسوس وقع في خطأ، وكان يريد تحقيق الفوز ومساعدة الفريق وإحضار الكرة للعب بسرعة".

ونوه "أحب هذا النوع من السلوك، لكن لا يجب نسيان أن هناك قاعدة جديدة، وفي حال دخولك منطقته الفنية، سيطردونك".