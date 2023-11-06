الزمالك ينعي طلعت شتا لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق بكرة اليد

نعى نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، الدكتور طلعت شتا، كابتن مصر والنادي الأهلي السابق في كرة اليد.

ونشر نادي الزمالك بيانا رسميا جاء كالتالي:

ينعي نادي الزمالك ومجلس إدارته برئاسة الكابتن حسين لبيب ببالغ الحزن والأسى، الدكتور طلعت شتا، كابتن مصر والنادي الأهلي السابق في كرة اليد وأحد أبرز المدربين في تاريخ كرة اليد المصرية، والذي ساهم في تدريب وتخريج أجيال كثيرة، والذي وافته المنية أمس الأحد ٥ نوفمبر ٢٠٢٣.

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وقدم مجلس إدارة نادي الزمالك التعازي لأسرة الفقيد ولمجلس إدارة النادي الأهلي.

وغادر عالمنا أمس الأحد الدكتور طلعت شتا مدرب فريق كرة اليد الأسبق بالنادي الأهلي بعد صراع مع المرض.

ونعى النادي الأهلي عبر موقعه الرسمي الفقيد قائلًا: "مجلس إدارة الأهلي وقطاعات النادي الرياضية، ينعون ببالغ الحزن والأسى الدكتور طلعت شتا، عضو النادي وكابتن ومدرب فريق كرة اليد الأسبق الذي وافته المنية.. داعين المولى - عز وجل - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان.."إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ".