الإثنين 06 نوفمبر 2023
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محافظات

رئيس جامعة المنصورة يستقبل اللجنة النقابية للصحفيين بالدقهلية

جانب من اللقاء بالدقهلية،
جانب من اللقاء بالدقهلية، فيتو

استقبل الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، وفد اللجنة النقابية للصحفيين بمحافظة الدقهلية، لمناقشة أوجه التعاون بين جامعة المنصورة ونقابة الصحفيين.

جانب من اللقاء، فيتو

ضم الوفد الكاتب الصحفي   حازم نصر، نائب رئيس تحرير جريدة الأخبار ورئيس اللجنة النقابية  للصحفيين بالدقهلية، وهشام لطفي، وكيل اللجنة النقابية للصحفيين، إيهاب نظيم، وكيل اللجنة النقابية للصحفيين بمحافظة الدقهلية.


وتم خلال اللقاء مناقشة أوجه التعاون بين جامعة المنصورة ونقابة الصحفيين والذي يتضمن تفعيل بروتوكول تقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية لأعضاء نقابة الصحفيين داخل المستشفيات والمراكز الطبية، التعاون في مجال الاعلام. 

 

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جانب من اللقاء، فيتو

وأكد الكاتب الصحفي حازم نصر أن الجميع  يعلم مكانة وسمعة جامعة المنصورة، لذلك أصبحت قلعة الطب في مصر لما بها من مستشفيات ومراكز طبية تقدم خدمات جليلة لأبناء المحافظة وباقي محافظات الدلتا، موضحا أنه سيتم توقيع بروتوكول تعاون مع  نقيب الصحفيين يشمل العديد من أوجه التعاون منها  تجديد البروتوكول الموقع مع لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية بنقابة الصحفيين لتقديم خدمة علاجية مميزة مع تقديم كافة التيسيرات للصحفيين واسرهم عند تقدمهم لتلقي العلاج، وكذلك التعاون الإعلامي مع النقابة.


وأشار الدكتور شريف خاطر، إلى أن  الصحفيين  شركاء في منظومة النجاح التي تطبق داخل مستشفيات ومراكز الجامعة، وأن المنظومة الطبية في المنصورة تختلف بتنوع مراكزها الطبية مشيرا إلى توفير كافة الخدمات التي يحتاجها الصحفيين داخل المستشفيات والمراكز الطبية التابعة للجامعة وتسهيل كافة متطلباتهم.

 

وعلى صعيد آخر، كان الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، قد استقبل بمكتبه بديوان عام محافظة الدقهلية، الكاتب الصحفي حازم نصر نائب رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم ورئيس اللجنة النقابية للصحفيين بالدقهلية وأعضاء اللجنة النقابة الجديدة كلا من الكاتب الصحفي هشام لطفي نائب رئيس تحرير جريدة العربي الناصري وكيل اللجنة، والكاتب الصحفي إيهاب نظيم نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية وكيل اللجنة.

 

 وتأتي هذه الزيارة عقب اعلان نقابة الصحفيين اعتماد أسماء اللجان النقابية للصحفيين في أكتوبر 2023.
 

وفي هذا الصدد قدم "مختار" التهنئة للجنة النقابة الجديدة بعد انتخابهم في أكتوبر 2023 مؤكدًا علي دعمه الكامل لهم من أجل تأدية رسالتهم السامية وتقديم كافة الخدمات للصحفيين بالدقهلية.
 

وأكد "المحافظ " دعمه الكامل للصحفيين بالدقهلية لتأدية دورها الكامل لخدمة المجتمع وحل مشاكلهم وتذليل العقبات امامهم لممارسة عملهم في ابراز إنجازات الدولة المصرية، بكافة القطاعات.
 

ووجه "مختار" من خلال اللجنة النقابة الجديدة الشكر والتقدير للصحفيين في جميع ربوع مصر علي ما يبذلونه من جهود ودور مهنة الصحافة والإعلام عموما في وقت السلم في التنمية والتقدم والتثقيف والتنوير والوعي، وفي وقت الحرب كذلك، في كل الأحداث الساخنة، حيث أن الصحافة تكون مشاركة وتلعب دورا كبيرا، والتي أشار إليها الرئيس السيسي مؤخرا في خطاباته الأخيرة وتأكيدا على الدعم المستمر للصحافة، والذي من شأنه أن يمنح الصحفيين حافزًا كبيرًا لمواصلة العمل، ولتقديم محتوى صحفي متميز يلبي احتياجات المواطن المصري ويعكس جهود القيادة السياسية في التنمية لتحقيق حياة كريمة لكل الشعب المصري، والحفاظ علي الأمن القومي المصري من أجل الأمن والاستقرار ليس لمصر فقط ولكن أيضا لكل شعوب ودول المنطقة.

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