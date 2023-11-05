نقيب الصحفيين يدعو لرسالة عالمية من معبر رفح لإيقاف الحرب الوحشية على غزة

دعا الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين لرسالة عالمية من معبر رفح تطالب بوقف الحرب الوحشية وتحدي آلة الحرب الصهيونية وإيصال المساعدات لغزة.

مجازر العدوان على غزة

وقال البلشي في بيان: "مجازر العدوان المستمرة، وتصعيد جرائم استهدافه للمستشفيات وسيارات الإسعاف والمدارس والمخابز ومراكز الإيواء وأماكن احتماء المواطنين الذين تركوا منازلهم، وصولا حتى لألواح توليد الطاقة الشمسية، وخزانات المياه، والذي يأتي مترافقا مع استهداف أماكن العبادة من مساجد وكنائس".

وأضاف: "هي رسالة تحاول حكومة الحرب وجيش الاحتلال المدعومين أمريكيا إرسالها للجميع بأن لا مكان آمن في غزة، وأنهم مستمرون في خطة التهجير وتصفية القضية الفلسطينية التي تتم برعاية أمريكية كاملة، وأن ذلك سيتم مهما كان الثمن من دم أهل غزة".

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التصدي للخطة الصهيونية

وتابع: "لذا فإن التصدي لهذه الخطة يجب أن يستدعي كل معاني الانسانية في مواجهة هذه الحرب الهمجية وأن يتجاوز حدود الرفض السياسي المعلن، لاتخاذ كل سبل الحركة والدعم المتاحة والممكنة ومنها كسر هذا الحصار الذي تفرضه دولة الاحتلال الصهيوني ولو باجسادنا وحماية وصول المساعدات للشعب الفلسطيني".

وقف العدوان المستمر على فلسطين

واستطرد: "لا سبيل إلا التحرك لوقف هذا العدوان المستمر وإنقاذ أهل فلسطين من ألة حرب وحشية، وجريمة الحرب والإبادة الجماعية بحق كل أبناء فلسطين، وكذلك من خطة محكمة وممنهجة لتحويل المقاومة لجريمة، ومحاولة اتخاذ ذلك ذريعة لتصفية القضية الفلسطينية.. وفي هذا فإن القضية تتجاوز دعم المقاومة وحق الشعب الفلسطيني في تحرير أرضه، وهو فرض لازم على كل صاحب ضمير، إلى التصدي لهذه الجريمة الوحشية والممنهجة ووقفها، والضغط بكل الوسائل لوصول الدعم إلى أهل غزة المحاصرين فمواجهة خطة التهجير لن يتم فقط من خلال إعلان ذلك ولكن بكل الوسائل الممكنة لدعم الصمود الفلسطيني".

وأكد البلشي أن إنقاذ أهل فلسطين ودعمهم وفتح المعابر لا يجب تركه لتهديدات آلة حرب مجرمة تتحكم في مسار دخول هذه المساعدات وحجمه ونوعه بل يجب حماية دخول المساعدات من خلال فتح الباب لدروع بشرية من مصر ومن القوى الحية وقوى الحرية وداعمي فلسطين في العالم.

بدائل لإيقاف الحرب الوحشية

وشدد على أن التحرك لا يجب أن يقف عند الأطر التقليدية، بل يجب البحث في كل البدائل الممكنة لإيقاف هذه الحرب الوحشية وإيقاف المجازر بحق أهلنا في غزة والتي يدفع ثمنها في مقدمة من يدفع أطفال فلسطين والمدنيين العزل.

واختتم: "أطفال فلسطين وأهلها ليسوا بشر أقل درجة.. والضغط من أجل تحريك كل قوى الحرية والدفاع عن الإنسانية وتحريك ضمير عالم تحجر، سبيل لابد من طرقه وفتح الباب لتحركه، من خلال تجمع كل هؤلاء أمام معبر رفح وإرسال رسالة لكل العالم تدعو لوقف الحرب الوحشية وتحدي آلة الحرب الصهيونية وإدخال المساعدات لأهلنا في غزة والتصدي لمخطط تصفية القضية من خلال فرض التهجير بعد أن نجحت بسالة الشعب الفلسطيني بكل فئاته وبسالة ناقلي الحقيقة وصحفيي فلسطين في قلب المعادلة.الحرية لفلسطين والمجد للمقاومة وأرواح الشهداء".