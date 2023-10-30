الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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محافظات

محافظ الدقهلية يستقبل أعضاء اللجنة النقابية للصحفيين

محافظ الدقهلية يلتقي
محافظ الدقهلية يلتقي باللجنة النقابية للصحفيين بالدقهلية

قال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية: خالص تهاني القلبية لأعضاء اللجنة النقابية الجديدة ودعمي الكامل لهم من أجل تأدية رسالتهم السامية.

جانب من اللقاء 

وأكد المحافظ ، الدعم الكامل للصحفيين بالدقهلية؛ لتأدية دورهم الكامل وحل مشاكلهم وتذليل العقبات أمامهم.


وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتقديره واعتزازه بمهنة الصحافة، وكافة العاملين بها، ولدور الصحافة في المجتمع وبتقديم كافة أوجه الدعم للصحفيين لمواصلة مسيرتهم، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

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جانب من اللقاء 


حيث استقبل الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بمكتبه بديوان عام محافظة الدقهلية، الكاتب الصحفي حازم نصر نائب رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم ورئيس اللجنة النقابية للصحفيين بالدقهلية وأعضاء اللجنة النقابة الجديدة كلا من الكاتب الصحفي هشام لطفي نائب رئيس تحرير جريدة العربي الناصري وكيل اللجنة، والكاتب الصحفي إيهاب نظيم نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية وكيل اللجنة.

 

 وتأتي هذه الزيارة عقب اعلان نقابة الصحفيين اعتماد أسماء اللجان النقابية للصحفيين في أكتوبر 2023.
 

وفي هذا الصدد قدم "مختار" التهنئة للجنة النقابة الجديدة بعد انتخابهم في أكتوبر 2023 مؤكدًا علي دعمه الكامل لهم من أجل تأدية رسالتهم السامية وتقديم كافة الخدمات للصحفيين بالدقهلية.
 

واكد " المحافظ "علي دعمه الكامل للصحفيين بالدقهلية لتأدية دورها الكامل لخدمة المجتمع وحل مشاكلهم وتذليل العقبات امامهم لممارسة عملهم في ابراز إنجازات الدولة المصرية، بكافة القطاعات.
 

ووجه "مختار" من خلال اللجنة النقابة الجديدة الشكر والتقدير للصحفيين في جميع ربوع مصر علي ما يبذلونه من جهود ودور مهنة الصحافة والإعلام عموما في وقت السلم في التنمية والتقدم والتثقيف والتنوير والوعي، وفي وقت الحرب كذلك، في كل الأحداث الساخنة، حيث أن الصحافة تكون مشاركة وتلعب دورا كبيرا، والتي أشار إليها الرئيس السيسي مؤخرا في خطاباته الأخيرة وتأكيدا على الدعم المستمر للصحافة، والذي من شأنه أن يمنح الصحفيين حافزًا كبيرًا لمواصلة العمل، ولتقديم محتوى صحفي متميز يلبي احتياجات المواطن المصري ويعكس جهود القيادة السياسية في التنمية لتحقيق حياة كريمة لكل الشعب المصري، والحفاظ علي الأمن القومي المصري من أجل الأمن والاستقرار ليس لمصر فقط ولكن أيضا لكل شعوب ودول المنطقة
 

كما أكد "المحافظ" أهمية دور الصحافة الوطنية التي تعتبر ركيزة أساسية من ركائز الديمقراطية، وهي دائما ما تقف في خنادق المواجهة، خصوصا فى معارك الجيل الرابع والخامس، التي تعتمد على نشر موجات التحيز والتطرف، وصناعة الشائعات ضمن ما يعرف بالحروب السيبرانية، وهي في الحقيقة ساحة المعركة الحقيقية للصحفيين الوطنيين، إضافة إلى كونها أداة مهمة للتنمية، فهي تساهم في نشر الوعي بين المواطنين.

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