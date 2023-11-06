مقتل مجندة بشرطة الاحتلال إثر عملية طعن بالقدس

أعلنت قيادة شرطة الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الإثنين، مقتل مجندة في الشرطة متأثرة بجراحها من عملية الطعن في القدس.

عملية طعن بالقدس المحتلة

وكانت شرطة الاحتلال قد قالت صباح الإثنين: إن جندية من قوات حرس الحدود أصيبت بجروح خطيرة، وأصيب زميلها بجراح طفيفة، إثر تعرضهما للطعن وإطلاق النار من قبل شاب فلسطيني قتل بعد تنفيذه لعملية الطعن.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال سارعت إلى الدفع بتعزيزات وإغلاق المنطقة والشوارع وباشرت بعمليات تمشيط واعتقالات تحسبا لوجود مساعدين للمهاجم، على حد قولها.

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وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أن جنود الاحتلال أطلقوا النار تجاه الشاب الفلسطيني بعد تنفيذه عملية الطعن، وتم إغلاق أبواب البلدة القديمة وأبواب المسجد الأقصى.



ارتفاع قتلى جنود جيش الاحتلال



وكان دانييل هاجاري، المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أكد ارتفاع عدد الجنود الذين قتلوا منذ تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في صباح 7 أكتوبر الماضي إلى 347 جنديا.

وأضاف هاجاري في مؤتمر صحفي أمس الأحد: "أبلغنا عائلات 347 جنديا ممن قتلوا أثناء المعارك دفاعا عن إسرائيل".



وزارة الصحة الفلسطينية

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أن عدد الشهداء ارتفع إلى 9770 من بينهم 4800 طفلا و2550 سيدة، وأن 70% من شهداء وجرحى القصف الإسرائيلي على غزة من النساء والأطفال.

فيما صرح المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني الفلسطينية في غزة، إياد البزم، بأن عدد الضحايا تجاوز الـ 37 ألفا.

وفي سياق يتعلق بالمحتجزين، أعلن نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي جون فاينر أن واشنطن ليست مهيأة لتأكيد صحة تصريحات "حماس" حول أن بعض الرهائن الذين تحتجزهم في القطاع قد لقوا حتفهم في غارات إسرائيلية.

