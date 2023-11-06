إصابة شرطيين إسرائيليين في عملية طعن في القدس

غزة الآن، أعلنت هيئة الإسعاف التابعة لحكومة الكيان الصهيوني، اليوم الاثنين، إصابة شرطيين من حرس الحدود من قوات جيش الاحتلال بجراح بعد تعرضهما لعملية طعن على يد شاب فلسطيني عند باب الساهرة فى القدس.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن جنود الاحتلال أطلقوا النار تجاه الشاب الفلسطيني بعد تنفيذه عملية الطعن، وتم إغلاق أبواب البلدة القديمة وأبواب المسجد الأقصى.

ارتفاع قتلى جنود جيش الاحتلال

وكان دانييل هاجاري، المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أكد ارتفاع عدد الجنود الذين قتلوا منذ تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في صباح 7 أكتوبر الماضي إلى 347 جنديا.

Advertisements

وأضاف هاجاري في مؤتمر صحفي أمس الأحد: "أبلغنا عائلات 347 جنديا ممن قتلوا أثناء المعارك دفاعا عن إسرائيل".

وزارة الصحة الفلسطينية



وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أن عدد الشهداء ارتفع إلى 9770 من بينهم 4800 طفلا و2550 سيدة، وأن 70% من شهداء وجرحى القصف الإسرائيلي على غزة من النساء والأطفال.

فيما صرح المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني الفلسطينية في غزة، إياد البزم، بأن عدد الضحايا تجاوز الـ 37 ألفا.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل أكثر من 1400 شخص بينهم مئات العسكريين.

وفي سياق يتعلق بالمحتجزين، أعلن نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي جون فاينر أن واشنطن ليست مهيأة لتأكيد صحة تصريحات "حماس" حول أن بعض الرهائن الذين تحتجزهم في القطاع قد لقوا حتفهم في غارات إسرائيلية.