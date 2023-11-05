الاحتلال الإسرائيلي يقصف محيط مستشفى القدس

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الأحد، عن وقوع قصف إسرائيلي عنيف وحدوث انفجارات عنيفة وغارات جوية في محيط مبنى مستشفى القدس.

وبحسب الإعلام الفلسطيني، فإن هناك ضحايا في القصف الاسرائيلي الذي استهدف محيط مستشفى القدس في تل الهوا جنوب قطاع غزة.

وقبل وقت سابق من اليوم اعترف وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو بامتلاك إسرائيل لأسلحة الدمار الشامل وطالب بقصف غزة بالنووي.

وقال وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، في تعليقه على العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة: "إن أحد الخيارات أمام إسرائيل هي إسقاط قنبلة ذرية على قطاع غزة".

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وقال عميحاي إلياهو، في تصريحاته عن الهجوم البري على غزة، عندما سئل عما إذا كان ينبغي إسقاط قنبلة ذرية على غزة بأكملها، فأجاب: "هذا أحد الخيارات".

وأضاف وزير التراث الإسرائيلي: "لن نقدم مساعدات إنسانية للنازيين. لا يوجد شيء اسمه عدم التدخل في غزة".

وأشار إلياهو إلى أكثر من 240 أسير إسرائيلي لدى حركة حماس في قطاع غزة، وقال: “أصلي وآمل بعودتهم، ولكن هناك أيضا أثمان للحرب”.

ولم يكن إلياهو أول مسؤول إسرائيلي يدعو إلى استخدام أسلحة الدمار الشامل في غزة، حيث دعا عضو الكنيست السابق، موشيه فيجلين، على حسابه بمنصة "إكس" إلى ضرب قطاع غزة بالسلاح النووي.

وفي 11 أكتوبر الماضي، دعت عضوة الكنيست، تالي جوتليف، جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى "استخدام السلاح النووي" في غزة، ردا على هجوم حماس.

ودعت جوتليف إلى "الانتقام العنيف" وكتبت: "صاروخ أريحا! صاروخ أريحا! إنذار استراتيجي. قبل التفكير في إدخال القوات. سلاح يوم القيامة! هذا رأيي".

وصاروخ أريحا هو صاروخ عابر للقارات وقادر على حمل رؤوس نووية ويصل مداه إلى أكثر من 6500 كيلومتر.

