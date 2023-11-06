الإثنين 06 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

السيسي يؤكد أهمية تجنيب الشعب السوداني المزيد من الدمار

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيتو

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه تباحث مع رئيس جنوب السودان سيلفا كير اليوم حول الأزمة السودانية وتداعياتها علي المنطقة حيث اتفقا علي تنسيق الجهود لتجنيب الشعب السودانى مزيدا من الدمار والتشتيت وتغليب مصلحة السودان علي أي مصالح شخصية.
وشدد الرئيس السيسي علي دور مصر المحوري في الأزمة السودانية كما أكد الرئيس السيسي ونظيره الجنوب إفريقي محورية مسار دول الجوار في تسوية الأزمة.

وقال الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفي مشترك إن المباحثات كانت مثمرة وعكست الشراكة الاستراتيجية بين البلدين على كافة المستويات

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واستقبل الرئيس  السيسي اليوم جنوب السودان سلفا كير بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة قصر الاتحادية.
وأجريت مراسم استقبال رسمية لرئيس جمهورية جنوب السودان.

كما عقد الرئيس السيسي جلسة مباحثات قمة مع نظيره الجنوب سوداني لتعزيز العلاقات وبحث تطورات القضايا الإقليمية والإقليمية.

وفي سياق آخر تلقى الرئيس السيسي اتصالًا من "أورسولا فون ديرلاين" رئيسة المفوضية الأوروبية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بأن الاتصال تناول تطورات التصعيد العسكري الإسرائيلي في غزة، حيث تم استعراض الجهود الجارية لإدخال أكبر قدر من المساعدات الإنسانية لأهالي غزة في ضوء الوضع الإنساني المتدهور بالقطاع، وأعربت رئيسة المفوضية الأوروبية عن التقدير لمصر على دورها القيادي في تقديم الدعم لأهالي غزة، خلال هذه الظروف الصعبة، وكذا تسهيل خروج أعداد من الرعايا الأجانب بالقطاع.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد أن الجهود المكثفة التي تقوم بها مصر لتنسيق الإغاثة الإنسانية الدولية ليست بديلًا عن ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، مشددًا على المسئولية السياسية والأخلاقية للمجتمع الدولي عن التحرك الجاد والفاعل لحماية المدنيين الفلسطينيين ووقف سياسات العقاب الجماعي، ومؤكدًا في هذا السياق رفض مصر القاطع لتصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل من خلال تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر، وضرورة العمل على التهدئة بما يتيح المجال أمام فتح المسار السياسي وصولًا إلى حل الدولتين، الذي يمثل الطريق الوحيد نحو السلام العادل والدائم في المنطقة.
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الرئيس السيسي سيلفا كير رئيس جنوب السودان

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