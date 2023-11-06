الإثنين 06 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

انطلاق القمة المصرية الجنوب سودانية بالقاهرة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي, فيتو

 استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية جنوب السودان سلفا كير بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة قصر الاتحادية حيث يعقد الرئيس السيسي جلسة مباحثات قمة مع نظيره الجنوب سوداني لتعزيز العلاقات وبحث تطورات القضايا الإقليكية والإقليمية.

 وفي سياق أخر تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا من "أورسولا فون ديرلاين" رئيسة المفوضية الأوروبية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بأن الاتصال تناول تطورات التصعيد العسكري الإسرائيلي في غزة، حيث تم استعراض الجهود الجارية لإدخال أكبر قدر من المساعدات الإنسانية لأهالي غزة في ضوء الوضع الإنساني المتدهور بالقطاع، وأعربت رئيسة المفوضية الأوروبية عن التقدير لمصر على دورها القيادي في تقديم الدعم لأهالي غزة، خلال هذه الظروف الصعبة، وكذا تسهيل خروج أعداد من الرعايا الأجانب بالقطاع.

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وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد أن الجهود المكثفة التي تقوم بها مصر لتنسيق الإغاثة الإنسانية الدولية ليست بديلًا عن ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، مشددًا على المسئولية السياسية والأخلاقية للمجتمع الدولي عن التحرك الجاد والفاعل لحماية المدنيين الفلسطينيين ووقف سياسات العقاب الجماعي، ومؤكدًا في هذا السياق رفض مصر القاطع لتصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل من خلال تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر، وضرورة العمل على التهدئة بما يتيح المجال أمام فتح المسار السياسي وصولًا إلى حل الدولتين، الذي يمثل الطريق الوحيد نحو السلام العادل والدائم في المنطقة.


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الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي رئيس جمهورية جنوب السودان

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