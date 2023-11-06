ارتفاع عدد قتلى الأونروا إلى 88 موظفا في غزة

غزة الآن، أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى التابعة للأمم المتحدة (الأونروا)، اليوم الاثنين، أن عدد موظفي الأمم المتحدة الذين قتلوا حتى الآن في حرب غزة ارتفع إلى 88 فردا.



وقال نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، ورئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، والمديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) كاثرين راسل وآخرون في بيان مشترك، إن "عدد القتلى في صفوف موظفي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في غزة ارتفع إلى 88".

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اعتقال رأفت عليان

حاصرت قوات الاحتلال منزل رأفت عليان، عضو المجلس الثوري لحركة فتح في عناتا شرق القدس المحتلة، بعد أن كان ضيفًا عبر شاشة الغد، وبعد انتهاء اللقاء على التليفزيوني على الهواء اعتقلته.

كان “عليان” يحل ضيفا على الهواء مباشرة في لقاء تليفزيوني على شاشة قناة الغد، وأثناء ذلك أعلن قيام قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي بمحاصرة منزله وأنه سيتم القبض عليه من قبل قوات جيش الاحتلال، وبالفعل قام جيش الاحتلال باعتقال القيادي بحركة فتح فور انتهاء الحوار معه.

وكانت وسائل إعلام فلسطينية قد نشرت مقطع فيديو يوثق لحظة اعتقال القيادي بحركة فتح الفلسطينية رأفت عليان من عناتا شرق القدس المحتلة.

حملات اعتقال ومداهمة في مخيم شعفاط



وقالت: إن قوات الاحتلال تواصل تنفيذ حملات اعتقال ومداهمة في مخيم شعفاط بالقدس المحتلة، مؤكدة أن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة شبان فلسطينيين من شارع المنجرة في الجبل الشمالي بنابلس.

وأشارت وسائل الإعلام إلى وجود أنباء تفيد بسقوط عدد من الشهداء والجرحى.

وشهدت مدينة غزة فجر اليوم انفجارات عنيفة وقصفا غير مسبوق من الجيش الإسرائيلي ما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات الفلسطينيين، وذلك بالتزامن مع قطع الاتصالات وخدمات الإنترنت عن القطاع.

