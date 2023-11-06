الإثنين 06 نوفمبر 2023
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اقتصاد

خبير: توقعات بزيادة كبيرة لاستثمارات الأجانب في أذون الخزانة

حسام الغايش، فيتو
حسام الغايش، فيتو

قال الدكتور حسام الغايش خبير أسواق المال، إن أذون الخزانة حاليا يتم تداولها في البورصة وتتاح جميع المعلومات الخاصة بها لجميع المستثمرين سواء الإصدارات ونسب الفائدة وغيرها من المعلومات.

تداول أذون الخزانة

وأشار الغايش، إلى أنه تم تداول أذون خزانة بقيمة 800 مليار جنيه خلال شهر من بدء التداول عليها، وتنفيذ فوق 4.5 ألف عملية رغم عدم وجود عدد كبير من الأجانب في السوق نتيجة زيادة أسعار الفائدة عالميا وخروجهم من الأسواق الناشئة.

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تعاملات الأجانب على أذون وسندات الحكومة

 وأشار إلى أن تعاملات الأجانب ضعيفة على أذون وسندات الحكومة ولكن هناك توقعات بزيادة كبيرة لاستثماراتهم في الفترة المقبلة نتيجة توجه العديد من البنوك المركزية العالمية لتثبيت أسعار الفائدة، مع العلم أن الأفراد يمكنهم التداول في أذون الخزانة من خلال البنوك بحد أدنى للاستثمار 25 ألف جنيه.

وأوضح أنه البنك المركزي المصري نقل نشاط إيداع وتسوية أذون وسندات الخزانة المصرية إلى الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي التي تم إنشاؤها خصيصا لهذا الغرض بدءا من سبتمبر 2023.

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وتابع: بذلك فإن هذا التوجه تم لجذب شرائح جديدة من المتعاملين في الأسواق المالية المحلية وخلق بيئة تنافسية للوصول إلى التسعير العادل للأوراق المالية الحكومية وزيادة أحجام السيولة في سوق المال مما يساعد على جذب استثمارات أجنبية وعربية كبيرة وتعزيز أهمية التنوع والشفافية في الاستثمار غير المباشر. 

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