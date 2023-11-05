وكيل شباب الدقهلية يتابع هيئات منية النصر

أجرت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، اليوم الأحد، جولة تفقدية لمتابعة الهيئات الشبابية التابعة لإدارة شباب منية النصر، ومن ضمن الهيئات الشبابية التى تفقدتها مركز شباب الطاهري، ومركز شباب ميت حديد.



رافق الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، خلال الجولة التفقدية للهيئات الشبابية بإدارة شباب منية النصر، ولاء طه محمد مدير عام الإدارة، وبدأت الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة خلال الزيارة، بتفقد مراكز الشباب ومتابعة خط سير العمل والانضباط داخل مركز الشباب، وتفقدت الملعب بمركز الشباب، وترابيزة البلياردو، وتنس الطاولة، وتأكدت من وجود إيصالات مقابل الإيجار.

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كما أكدت وجود طفاية الحريق خاصة مع وجود مصدر للغاز داخل المركز، بالإضافة إلى الاطلاع على سجل الحضور والانصراف والتأكد من وجود الموظفين فى هذه الفترة، وشاهدت مكتبة المركز، وكذلك دورات المياه، والتنبيه على نظافة المركز وعمل الصيانة الدورية داخل المركز وأثنت على العمل داخل المركز.

الجدير بالذكر أن هذه الزيارة تأتى ضمن سلسلة من الجولات التفقدية، التى تقوم بها الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة على الطبيعة لمتابعة سير العمل والأعمال الانشائية، وبحث فرص الإستثمار, والانضباط داخل الهيئات الشبابية والأندية الرياضية والوقوف على المعوقات التى تواجه الهيئات الشبابية وتذليل كافة الصعوبات حتى يسير العمل على اكمل وجه داخل هذه الهيئات على مستوى محافظة الدقهلية.

انطلاق أولي ندوات الرواق الأزهري لتصحيح المفاهيم لدى النشء بمركز شباب الديرس بأجا

نفذت الإدارة العامة لتنمية النشء بالدقهلية، اليوم السبت الموافق 4 نوفمبر 2023، أولى فعاليات من ندوات برنامج الرواق الأزهري للطفل والأسر، والذي يأتي في إطار التعاون بين وزارة الشباب والرياضة والأزهر الشريف، وذلك بمركز شباب الديرس التابع لإدارة شباب أجا.

بحضور فضيلة الشيخ فتحي ابراهيم عبدون بالأزهر الشريف، ومحمد سعد مشرف المشروع بالمديرية، وأسماء محمد مشرف مشروع النشء بالإدارة، ومحمد الريس المسؤل الاعلامي لإدارة شباب اجا، ومدير مركز شباب الديرس عبد الحكيم ناصف، وشمس عبدالله رئيس مجلس الإدارة.

يهدف الرواق الأزهري إلى تصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة، وتبصير النشء نحو الطريق الصحيح وتوجيه النشء التوجيه الصحيح، والرد على التساؤلات التي ترد في أذهان النشء والشباب، وذلك بالاستعانة بنخبة من علماء الأزهر الشريف.

تناول فضيلة الشيخ فتحي إبراهيم عبدون بالأزهر الشريف محاضرة اليوم تحت عنوان: " مكانة الوطن في الدين "، حيث قال في بداية حديثه: للوطن مكانة رفيعة في الدين الإسلامي، حيث حث الإسلام على حب الوطن والدفاع عنه، واعتبره من أهم الحقوق التي يجب على المسلم حمايتها، وقد وردت العديد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تؤكد على أهمية الوطن، ومنها: قوله تعالى: {وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ} (الأعراف: 28)، وقوله صلى الله عليه وسلم: "حب الوطن من الإيمان". وبناءً على هذه النصوص، فإن الوطن هو المكان الذي يولد فيه الإنسان وينشأ فيه، ويرتبط به ارتباطًا عاطفيًا وماديًا، ويشعر فيه بالأمن والطمأنينة.

يأتي التنفيذ تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وجيهان حنفي رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء، وبتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، وإيمان عثمان مدير عام الإدارة العامة للموهوبين والمبدعين، والدكتور عبدالله محى الدين مدير إدارة البرامج الثقافية بالإدارة المركزية لتنمية النشء، وتحت إشراف عماد المرشدي القائم بعمل مدير الإدارة العامة لتنمية النشء، ومايسة الديب مسئول المنتديات الثقافية بالإدارة المركزية لتنمية النشء، وعلي عبدالرحمن مدير عام إدارة شباب أجا، وفتحية أبو السعود رئيس قسم تنمية النشء بإدارة شباب أجا.