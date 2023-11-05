الأحد 05 نوفمبر 2023
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محافظات

محافظ الوادي الجديد يبحث مطالب المواطنين حول مشروع آبار الشباب بالداخلة

محافظ الوادي الجديد،فيتو
محافظ الوادي الجديد،فيتو

عقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وحنان مجدي نائب المحافظ، صباح اليوم، لقاءََ مع عدد من المواطنين بمركز الداخلة، وذلك خلال جولته التفقدية للمركز، بحضور المهندس مجدي الطماوي رئيس المركز.

حيث بحث المحافظ عدد من المطالب والشكاوى المقدمة من المواطنين، موجهًا بسرعة دراستها وحلها. من ناحية أخرى، تفقد الزملوط موقع بعض المشروعات الزراعية على حدود مركزي الداخلة وبلاط.

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 و وجّه بتشكيل لجنة لترسيم الحدود بين المركزين؛ لتيسير التعامل على الأراضي طبقًا لحدود كل مركز، وعرض الموقف التنفيذي لإنشاء مهبط الإسعاف الطائر بمستشفى الداخلة الجديد.

محافظ الوادي الجديد يبحث موقف مشروع آبار الشباب بمدينة موط بالداخلة

وعقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وحنان مجدي نائب المحافظ، صباح اليوم، اجتماعًا لبحث موقف أراضي آبار الشباب بمدينة موط بمركز الداخلة والبالغ عددها ٨ آبار زراعية لاستصلاح ١٥٠٠ فدان، وذلك بحضور المهندس مجدي الطماوي رئيس المركز ولفيف من القيادات التنفيذية وأعضاء مجلس النواب.

ووجه المحافظ خلال الاجتماع بعدد من التوجيهات جاء أهمها:
◾حصر أعداد المستفيدين الجادين الذين قاموا بالزراعة وضمهم بعدد محدد من الآبار واستبعاد غير الجادين.

◾تركيب عداد كهرباء مستقل لكل بئر بعد استيفاء أعداد المستفيدين بزمام كل بئر.

◾منح مهلة لسداد المتأخرات حتى نهاية شهر نوفمبر، يتم بعدها إتخاذ الإجراءات القانونية.

◾تشكيل لجنة لمعاينة الأرض والزراعات على الواقع لتفادي إلحاق الضرر بالزراعات.

◾منح عقد لكل مستفيد مع الانتظام في سداد قيمة الإيجار بشرط سداد المتأخرات.

◾احتساب الزيادة السنوية المقررة من العام المقبل، تيسيرًا على الشباب المستفيد.

◾استبعاد المستفيدين من المشروع الذين قاموا ببيع الأرض من الباطن.

◾ تحمل المحافظة تكلفة نقل خط الكهرباء.

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اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد الوادى الجديد بمركز الداخلة المشروعات الزراعية قضايا المواطنين

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