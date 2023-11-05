انطلاق الأسبوع الثاني من الحملة القومية لتعزيز مشاركة الشباب في الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية، أطلقت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني، فعاليات الأسبوع الثاني من الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية لشباب مصر في الإنتخابات الرئاسية القادمة في كافة محافظات الجمهورية، والتي تحمل شعار "شارك.. الكلمة كلمتك"، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي؛ وزير الشباب والرياضة.

واستكملت محافظات الشرقية، القاهرة، الوادي الجديد، بني سويف، أسوان، فعاليات الحملة داخل مراكز الشباب والأندية.

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انطلاق الأسبوع الثاني من الحملة القومية لتعزيز مشاركة الشباب في الانتخابات، فيتو

وتضمنت فعاليات اللقاءات الأربعة الحديث حول "مفهوم المشاركة السياسية ومستوياتها وأشكالها، وانعكاسات المشاركة السياسية على تحقيق الأمن والاستقرار كأحد أهم مقومات التنمية ومتطلباتها، وأهمية دور الشاب والفتاة في المشاركة الإيجابية خلال الانتخابات القادمة، من خلال توعية الأسرة والمجتمع بضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية، ثم التركيز على البعد المعرفي للمشاركة السياسية كقيمة مجتمعية وركيزة أساسية لبناء المجتمع واستقراره في ظل الجمهورية الجديدة".

انطلاق الأسبوع الثاني من الحملة القومية لتعزيز مشاركة الشباب في الانتخابات، فيتو

وتناولت أيضًا الحديث حول:"المشاركة السياسية للشباب ودورها في التأثير على المشهد السياسي المصري" وأن أساس التنمية ينبع من فكرة المشاركة، وأكد سيادته على عظمة الدولة المصرية والجمهورية الجديدة في تمكين الشباب في كافة مناحي الحياة وتقدير دورهم وتصدرهم المشهد الوطني بشكل غير مسبوق".

انطلاق الأسبوع الثاني من الحملة القومية لتعزيز مشاركة الشباب في الانتخابات، فيتو

كما تضمنت الفعاليات كذلك:" أهمية تعزيز مفاهيم المشاركة السياسية لدى الشباب، وزيادة الوعي لدى الشباب بأهمية مشاركتهم في الحياة السياسية، وتطوير قدرات الشباب والشابات في اليات تفعيل المشاركة السياسية، وتعزيز الوعي لدى الشباب بالقوانين التي تعكس حقوقهم في المشاركة السياسية، وتعميق الوعي بأهمية الهوية والتي تعتبر مدخل للمشاركة السياسية الديمقراطية، كذا تناول معايير الاختيار بين المرشحين، أشكال المشاركة السياسية،الانتخابات الرئاسية في مصر وأهميتها، الجهات المسئولة عن تنظيم الانتخابات، الانتخابات وصورة مصر في الخارج ".



وأعرب المشاركون عن أهمية المشاركة السياسية لديهم حيث لا تقل أهمية عن مختلف أوجه التمكين الأخرى، فالتمكين السياسي يحقق اكتمال الصورة لعملية تمكينهم، وكذا مشاركتهم ضرورية لانخراطهم في العملية الديمقراطية مكتملة الأركان حيث تسهم في إحياء قيم الديمقراطية الحقة لديهم.

ومن المقرر تنفيذ 162 لقاء حواريا بمحافظات الجمهورية، بمشاركة أساتذة متخصصين في العلوم السياسية والقانون الدستوري، وذلك في إطار الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية 2024، ونشر الوعي والتثقيف السياسي لحث المواطنين والشباب على المشاركة في الاستحقاق الرئاسي المقبل، باعتبارها واجبا وطنيا ومسئولية تقتضيها واجبات المواطنة، وأن الحملة تشمل جميع فئات الشباب في كل أنحاء الجمهورية وأن الأمانة تقتضي المشاركة في الإدلاء بالصوت أمام صناديق الاقتراع وتوظيف الحقوق الدستورية ليشهد العالم على عظمة الشعب المصري ويكون نموذجًا يحتذى به أمام كل الدول.

يُذكر أن الهئية الوطنية للانتخابات، قد أعلنت إجراء الانتخابات الرئاسية في الفترة من العاشر إلى الثاني عشر من ديسمبر المقبل، وقالت إنه من المتوقع إعلان نتائج الانتخابات في 18 ديسمبر، وفي حال اللجوء إلى جولة ثانية ستعلن النتائج النهائية بموعد أقصاه 16 يناير 2024.

من ناحية أخرى، وافق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، علي دعم اتحادات الهوكي والسلاح في عدد من البعثات الرياضية الخارجية، في الفترة المقبلة لعدد من المنافسات العالمية والقارية، بالإضافة إلى المساهمة في تكاليف علاج لاعب المنتخب القومي للجودو من إصابته بالرباط الصليبي، طبقًا للوائح والضوابط الإدارية الحاكمة.

وأكد وزير الشباب والرياضة، حرصه الدائم علي متابعته المستمرة وتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لجميع الأبطال الرياضيين في مختلف البطولات العالمية والقارية، تنسيقًا مع اللحنة الأوليمبية والاتحادات الرياضية.

وتمت الموافقة علي طلب الاتحاد المصري للهوكي بالمساهمة في تكاليف سفر بعثة المنتخب إلي ماليزيا للمشاركة في بطولة كأس العالم للشباب، كذلك الموافقة علي دعم استثنائي للاتحاد المصري للسلاح علي دعم سفر (٨) بعثات رياضية خارجية.

علاج لاعب منتخب الجودو

كما وافق الدكتور أشرف صبحي، علي دعم الاتحاد المصري للجودو للمساهمة في تكاليف علاج لاعب المنتخب القومي أحمد فياض ؛ نظير إجراء عملية للركبة اليسري جراء إصابته بقطع في الرباط الصليبي الأمامي والخلفي، وذلك أثناء مشاركته في البطولة الأفريقية بالمغرب.