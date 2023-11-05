نصار يؤازر لاعبي البنك الأهلي بمقصورة برج العرب في مواجهة المصري (صور)

الدوري الممتاز، تواجد اللواء أشرف نصار رئيس مجلس إدارة نادي البنك الأهلي بالمقصورة الرئيسية باستاد برج العرب، قبل انطلاق مواجهة الفريق والمصري في السابعة مساء اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز على استاد برج العرب.

وتواجد أيضا محمد عبد المنعم المشرف العام على الكرة وأمين الصندوق، لمؤازرة فريق الكرة الأول من ملعب المباراة.

تشكيل المصري أمام البنك الأهلي

الدوري الممتاز، أعلن علي ماهر المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي تشكيلة فريقه لمواجهة نظيره البنك الأهلي

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وجاء تشكيل المصري البورسعيدي كالتالي..

حراسة المرمى: عصام ثروت

خط الدفاع: احمد عيد وسمير فكري وغيلاس قناوي وليستويل

خط الوسط: امادو دوجولد وباهر المحمدي وحسين السيد وعمرو موسي

خط الهجوم: محمود حمادة ومحمد الشامي

ويجلس علي دكة البدلاء كل من محمود جاد وأحمد أيمن منصور وحسن على ويوسف الجوهرى والياس الجلاصى وميدو جابر وعمرو سعداوى وفخر الدين بن يوسف وحسام جريشة.

تشكيل فريق البنك الأهلي لمواجهة المصرى

وجاء التشكيل علي النحو التالي

حراسة المرمى.. محمد أبوجبل

خط الدفاع..

أيمن أشرف_ محمود الجزار_ محمد بسيونى _ اسحاقو يعقوبو

خط الوسط..

محمد فتحى _ أحمد مدبولى _ سعيدو سيمبوري

_ كريم بامبو _ إبراهيم حسن

خط الهجوم.. أسامة فيصل



وجاءت قائمة البدلاء علي النحو التالي

حسن شاهين _ أحمد النادرى _ احمد ياسر _ محمود سيد _ معاذ الحناوي _ جريندو _ محمود قاعود_ عماد فتحى _ احمد سعيد.





مباراة المصري والبنك الأهلي



يسعى فريق البنك الأهلي تحت قيادة مديره الفني الجديد طارق مصطفي لتحقيق فوزه الأول بالبطولة أمام المصري البورسعيدي الساعي أيضا لتحقيق الفوز وتعويض هزيمته أمام بيراميدز في الدوري.

ترتيب المصري بجدول الدوري

يحتل الفريق البورسعيدي المركز السادس برصيد 9 نقاط جمعها من 5 مباريات حقق الفوز فى 3 لقاءات وخسر مباراتين وسجل لاعبو المصرى 7 أهداف واستقبلت شباكهم 8 أهداف أخرى.

ترتيب البنك الأهلي بجدول الدوري

أما البنك الأهلي فيبحث عن الفوز الأول هذا الموسم بعدما خاض خمسة مباريات فشل في تحقيق أي فوز فيها وتعرض لـ 5 هزائم يحتل بهم المركز الثامن عشر والأخير وسجل لاعبيه 3 أهداف واستقبلت شباكهم 10 أهداف.

طارق مصطفى مديرا فنيا للبنك الأهلي

وأعلن نادي البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار تعيين طارق مصطفى مديرا فنيا لفريق البنك الأهلي خلفا للقبرصي بابا فاسيليو الذي تمت إقالته الثلاثاء.

ويأتي الجهاز الفني الجديد للبنك الأهلي بالكامل كالتالي:

طارق مصطفى مديرا فنيا.

أمير عبد العزيز مدربا عاما.

محمد العقباوي مدربا لحراس المرمى

كريم حسن شحاتة مديرا للكرة

البنك الأهلي يعلن إقالة بابا فاسيليو

وأعلن نادي البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار توجيه الشكر لبابا فاسيليو المدير الفنى لفريق الكرة الأول وجهازه المعاون على ماقدموه خلال الفترة الماضية متمنين لهم النجاح والتوفيق في خطواتهم المقبلة

وانتظم الإيفوارى سيرجى أكا لاعب خط وسط فريق البنك الأهلي في التدريبات الجماعية عقب العودة من بلاده التي سافر إليها لحضور مراسم تشييع جثمان والدته في مسقط رأسه بكوت ديفوار الأمر الذي تسبب في غيابه عن مباراة فيوتشر في بطولة الدوري المصري الممتاز.