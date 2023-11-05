الدوري الممتاز، أحمد عيد والشامي يقودان المصري أمام البنك الأهلي

الدوري الممتاز، أعلن علي ماهر المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي تشكيلة فريقه لمواجهة نظيره البنك الأهلي في السابعة مساء اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز على استاد برج العرب.

تشكيل المصري أمام البنك الأهلي

وجاء تشكيل المصري البورسعيدي كالتالي..

حراسة المرمى: عصام ثروت

خط الدفاع: احمد عيد وسمير فكري وغيلاس قناوي وليستويل

خط الوسط: امادو دوجولد وباهر المحمدي وحسين السيد وعمرو موسي

خط الهجوم: محمود حمادة ومحمد الشامي

ويجلس علي دكة البدلاء كل من محمود جاد وأحمد أيمن منصور وحسن على ويوسف الجوهرى والياس الجلاصى وميدو جابر وعمرو سعداوى وفخر الدين بن يوسف وحسام جريشة.



مباراة المصري والبنك الأهلي



يسعى فريق البنك الأهلي تحت قيادة مديره الفني الجديد طارق مصطفي لتحقيق فوزه الأول بالبطولة أمام المصري البورسعيدي الساعي أيضا لتحقيق الفوز وتعويض هزيمته أمام بيراميدز في الدوري.

ترتيب المصري بجدول الدوري

يحتل الفريق البورسعيدي المركز السادس برصيد 9 نقاط جمعها من 5 مباريات حقق الفوز فى 3 لقاءات وخسر مباراتين وسجل لاعبو المصرى 7 أهداف واستقبلت شباكهم 8 أهداف أخرى.

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ترتيب البنك الأهلي بجدول الدوري

أما البنك الأهلي فيبحث عن الفوز الأول هذا الموسم بعدما خاض خمسة مباريات فشل في تحقيق أي فوز فيها وتعرض لـ 5 هزائم يحتل بهم المركز الثامن عشر والأخير وسجل لاعبيه 3 أهداف واستقبلت شباكهم 10 أهداف.

البنك الاهلي

قائمة البنك الأهلي لمواجهة المصري فى الدورى

اختار طارق مصطفى المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي ٢٤ لاعبا للسفر إلي برج العرب استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي.

وجاءت القائمة على النحو التالي

حراسة المرمى

محمد أبوجبل، أحمد صبحى، حسن شاهين

خط الدفاع

أيمن أشرف، سعيدو سيمبوري، اسحاقو يعقوبو، محمود الجزار، معاذ الحناوي، محمد بسيوني،أمير مدحت، عاصم صلاح

خط الوسط

محمد فتحي، محمود سيد، أحمد النادرى، عماد فتحى، أحمد سعيد، أحمد مدبولى، احمد ياسر، إبراهيم حسن، محمود قاعود، جريندو، سيرجى اكا

خط الهجوم

كريم بامبو، أسامة فيصل.

طارق مصطفى مديرا فنيا للبنك الأهلي

وأعلن نادي البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار تعيين طارق مصطفى مديرا فنيا لفريق البنك الأهلي خلفا للقبرصي بابا فاسيليو الذي تمت إقالته الثلاثاء.

ويأتي الجهاز الفني الجديد للبنك الأهلي بالكامل كالتالي:

طارق مصطفى مديرا فنيا.

أمير عبد العزيز مدربا عاما.

محمد العقباوي مدربا لحراس المرمى

كريم حسن شحاتة مديرا للكرة

البنك الأهلي يعلن إقالة بابا فاسيليو

وأعلن نادي البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار توجيه الشكر لبابا فاسيليو المدير الفنى لفريق الكرة الأول وجهازه المعاون على ماقدموه خلال الفترة الماضية متمنين لهم النجاح والتوفيق في خطواتهم المقبلة

وانتظم الإيفوارى سيرجى أكا لاعب خط وسط فريق البنك الأهلي في التدريبات الجماعية عقب العودة من بلاده التي سافر إليها لحضور مراسم تشييع جثمان والدته في مسقط رأسه بكوت ديفوار الأمر الذي تسبب في غيابه عن مباراة فيوتشر في بطولة الدوري المصري الممتاز.