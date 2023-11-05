الأحد 05 نوفمبر 2023
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رياضة

الدوري الممتاز، أسامة فيصل وأبو جبل يقودان البنك الأهلي أمام المصري

البنك الأهلي، فيتو
البنك الأهلي، فيتو

الدوري الممتاز، أعلن طارق مصطفى، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي، عن تشكيل الفريق لمواجهة المصرى البورسعيدي، في السابعة مساء اليوم الأحد، وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز على استاد برج العرب.

 

تشكيل فريق البنك الأهلي لمواجهة المصرى

وجاء التشكيل علي النحو التالي 
حراسة المرمى.. محمد أبوجبل

خط الدفاع..
أيمن أشرف_ محمود الجزار_ محمد بسيونى _ اسحاقو يعقوبو

خط الوسط.. 
محمد فتحى _ أحمد مدبولى _ سعيدو سيمبوري 
_ كريم بامبو _ إبراهيم حسن

خط الهجوم.. أسامة فيصل 

وجاءت قائمة البدلاء علي النحو التالي

حسن شاهين _ أحمد النادرى _ احمد ياسر _ محمود سيد _ معاذ الحناوي _ جريندو _ محمود قاعود_ عماد فتحى _ احمد سعيد.

مباراة المصري والبنك الأهلي


ويسعي فريق البنك الأهلي تحت قيادة مديره الفني الجديد طارق مصطفي لتحقيق فوزه الأول بالبطولة أمام المصري البورسعيدي الساعي أيضا لتحقيق الفوز وتعويض هزيمته أمام بيراميدز في الدوري.

 

ترتيب المصري بجدول الدوري

يحتل الفريق البورسعيدي المركز السادس برصيد 9 نقاط جمعها من 5 مباريات حقق الفوز فى 3 لقاءات وخسر مباراتين وسجل لاعبو المصرى 7 أهداف واستقبلت شباكهم 8 أهداف أخرى.

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ترتيب البنك الأهلي بجدول الدوري

أما البنك الأهلي فيبحث عن الفوز الأول هذا الموسم بعدما خاض خمسة مباريات فشل في تحقيق أي فوز فيها وتعرض لـ 5 هزائم يحتل بهم المركز الثامن عشر والأخير وسجل لاعبيه 3 أهداف واستقبلت شباكهم 10 أهداف.

 

قائمة البنك الأهلي لمواجهة المصري فى الدورى

اختار طارق مصطفى المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي ٢٤ لاعبا للسفر إلي برج العرب استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي 
وجاءت القائمة علي النحو التالي 
حراسة المرمي 
محمد أبوجبل، أحمد صبحى، حسن شاهين 
خط الدفاع 
أيمن أشرف، سعيدو سيمبوري، اسحاقو يعقوبو، محمود الجزار، معاذ الحناوي، محمد بسيوني،أمير مدحت، عاصم صلاح 
خط الوسط 
محمد فتحي، محمود سيد، أحمد النادرى، عماد فتحى، أحمد سعيد، أحمد مدبولى، احمد ياسر، إبراهيم حسن، محمود قاعود، جريندو، سيرجى اكا 
خط الهجوم 
كريم بامبو، أسامة فيصل.

طارق مصطفى مديرا فنيا للبنك الأهلي

وأعلن نادي البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار تعيين طارق مصطفى مديرا فنيا لفريق البنك الأهلي خلفا للقبرصي بابا فاسيليو الذي تمت إقالته الثلاثاء.

ويأتي الجهاز الفني الجديد للبنك الأهلي بالكامل كالتالي:

طارق مصطفى مديرا فنيا.

أمير عبد العزيز مدربا عاما.

محمد العقباوي مدربا لحراس المرمى

كريم حسن شحاتة مديرا للكرة

البنك الأهلي يعلن إقالة بابا فاسيليو

وأعلن نادي البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار توجيه الشكر لبابا فاسيليو المدير الفنى لفريق الكرة الأول وجهازه المعاون على ماقدموه خلال الفترة الماضية متمنين لهم النجاح والتوفيق في خطواتهم المقبلة

وانتظم الإيفوارى سيرجى أكا لاعب خط وسط فريق البنك الأهلي في التدريبات الجماعية عقب العودة من بلاده التي سافر إليها لحضور مراسم تشييع جثمان والدته في مسقط رأسه بكوت ديفوار الأمر الذي تسبب في غيابه عن مباراة فيوتشر في بطولة الدوري المصري الممتاز.

 

 

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