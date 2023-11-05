أخبار الحوادث اليوم، الداخلية تعلن مواعيد إجراء قرعة الحج.. حيثيات الحكم على نسرين طافش بالحبس 3 سنوات.. وحادث مروع على الطريق الإقليمي بالمنوفية

نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها:

أعلنت وزارة الداخلية عن البدء فى إجراء القرعة العلنية بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية لموسم الحج لعام 1445/2024م.

فى واقعة غريبة أقدم زوج خوفا من زوجته على الادعاء كذبًا بتعرضه لسرقة بالإكراه فى الإسكندرية بعد أن فقد هاتفها داخل سيارة ميكروباص، وألقى رجال المباحث القبض عليه.

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حصلت فيتو على حيثيات الحكم علي الفنانة نسرين طافش الصادر بحقها حكم غيابي في القضية رقم 1636 لسنة 2023، بالحبس لمدة 3 سنوات في قضية شيكات بدون رصيد.

القت مباحث الأموال العامة، القبض على صاحب شركة غسل 25 مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بالقاهرة.

أصيب 3 أشخاص فى مشاجرة بمركز كوم أمبو، قادت قطاع الأمن العام لضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة

أقام المحاميان عمرو عبدالسلام المحامي بالنقض وعضو اتحاد المحامين الأجانب بألمانيا والمستشار عصام رفعت المحامي ونائب رئيس مجلس الدولة دعوى قضائية امام محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة ضد كلا من وزير الخارجية ووزير السياحة والآثار والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

وقع حادث تصادم، صباح اليوم، بين عدة سيارات على الطريق الإقليمى بالمنوفية مما أسفر عن إصابة 8 أشخاص.

رجحت التحريات الأولية فى واقعة مصرع أسرة في حريق شقة بمنطقة الطالبية أن السبب ماس كهربائى فى أحد الأجهزة الكهربائية وراء اشتعال النيران وامتدتها لباقى الشقة.

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