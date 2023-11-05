الأحد 05 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
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ملفات وحوارات

أخبار الحوادث اليوم، الداخلية تعلن مواعيد إجراء قرعة الحج.. حيثيات الحكم على نسرين طافش بالحبس 3 سنوات.. وحادث مروع على الطريق الإقليمي بالمنوفية

أخبار الحوادث اليوم،
أخبار الحوادث اليوم، فيتو

نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها:

 

الداخلية تعلن مواعيد إجراء قرعة الحج لعام 2024 في المحافظات

أعلنت وزارة الداخلية عن البدء فى إجراء القرعة العلنية بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية لموسم الحج لعام 1445/2024م.

خوفا من زوجته، زوج يتسبب في وضع نفسه خلف القضبان بالإسكندرية

فى واقعة غريبة أقدم زوج خوفا من زوجته على الادعاء كذبًا بتعرضه لسرقة بالإكراه فى الإسكندرية  بعد أن فقد هاتفها داخل سيارة ميكروباص، وألقى رجال المباحث القبض عليه.

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حيثيات الحكم على الفنانة نسرين طافش بالحبس 3 سنوات

حصلت فيتو على حيثيات الحكم علي الفنانة نسرين طافش الصادر بحقها حكم غيابي في القضية رقم 1636 لسنة 2023،  بالحبس لمدة 3 سنوات في قضية شيكات بدون رصيد.

جمع أموال المصريين بالخارج، ضبط صاحب شركة غسل 25 مليون جنيه من النقد الأجنبي

القت مباحث الأموال العامة، القبض على صاحب شركة غسل 25 مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بالقاهرة.

إصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بأسوان تقود لضبط عصابة مخدرات

أصيب 3 أشخاص فى مشاجرة بمركز كوم أمبو، قادت قطاع الأمن العام لضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة

 

دعوى قضائية بإلزام هيئة الترفيه السعودية بهدم الآثار المصرية المقلدة

أقام المحاميان عمرو عبدالسلام المحامي بالنقض وعضو اتحاد المحامين الأجانب بألمانيا والمستشار عصام رفعت المحامي ونائب رئيس مجلس الدولة دعوى قضائية امام محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة ضد كلا من وزير الخارجية ووزير السياحة والآثار والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.


حادث مروع على الطريق الإقليمي بالمنوفية، تصادم عدة سيارات وإصابة 8 أشخاص (صور)

 وقع حادث تصادم، صباح اليوم، بين عدة سيارات على الطريق الإقليمى بالمنوفية مما أسفر عن إصابة 8 أشخاص.

 

تفاصيل جديدة بواقعة مصرع أسرة فى حريق شقة الطالبية

رجحت التحريات الأولية فى واقعة مصرع أسرة  في حريق  شقة بمنطقة الطالبية أن السبب ماس كهربائى فى أحد الأجهزة الكهربائية وراء اشتعال النيران وامتدتها لباقى الشقة. 

 

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