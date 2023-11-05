جمع أموال المصريين بالخارج، ضبط صاحب شركة غسل 25 مليون جنيه من النقد الأجنبي
القت مباحث الأموال العامة، القبض على صاحب شركة غسل 25 مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بالقاهرة.
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (حاصل على بكالوريوس، مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال تجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية وحجب دخول تلك الأموال للبلاد وتسليم ما يعادلها بالعملة الوطنية لأهالي العاملين بالخارج المقيمين بالبلاد والمحول إليهم تلك الأموال وذلك خارج نطاق السوق المصرفية.
ضبط صاحب شركة غسل 25 مليون جنيه من النقد الأجنبي.
وكشفت التحقيقات، وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس الشركات - شراء العقارات والسيارات) وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهم من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ 25 مليون جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
يأتي ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
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