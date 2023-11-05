الداخلية تعلن مواعيد إجراء قرعة الحج لعام 2024 في المحافظات
أعلنت وزارة الداخلية عن البدء فى إجراء القرعة العلنية بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية لموسم الحج لعام 1445/2024م.
وأكدت وزارة الداخلية بأن مواعيد إجراء قرعة الحج ستكون خلال الفترة من يوم السبت الموافق 11/11/2023 وحتى يوم الخميس الموافق 16/11/2023.
الداخلية تعلن مواعيد اجراء قرعة الحج لعام 2024 فى المحافظات
السبت الموافق 11/11/2023
تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (القاهرة–الجيزة–الشرقية –مطروح).
الأحد الموافق 12/11/2023
تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (الإسكندرية –دمياط –الدقهلية –المنيا –القليوبية).
الإثنين الموافق 13/11/2023
تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (البحيرة –بورسعيد –الغربية –بنى سويف - جنوب سيناء –أسوان).
الثلاثاء الموافق 14/11/2023
تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (كفر الشيخ –الوادى الجديد –الإسماعيلية –المنوفية –الفيوم).
الأربعاء الموافق 15/11/2023
تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن(أسيوط –السويس –البحر الأحمر –الأقصر).
الخميس الموافق 16/11/2023
تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن(سوهاج –قنا –شمال سيناء).
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