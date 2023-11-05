الأحد 05 نوفمبر 2023
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حوادث

الداخلية تعلن مواعيد إجراء قرعة الحج لعام 2024 في المحافظات

الداخلية تعلن مواعيد
الداخلية تعلن مواعيد اجراء قرعة الحج لعام 2024 فى المحافظات

أعلنت وزارة الداخلية عن البدء فى إجراء القرعة العلنية بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية لموسم الحج لعام 1445/2024م.

وأكدت وزارة الداخلية بأن مواعيد إجراء قرعة الحج ستكون خلال الفترة من يوم السبت الموافق 11/11/2023 وحتى يوم الخميس الموافق 16/11/2023.

الداخلية تعلن مواعيد اجراء قرعة الحج لعام 2024 فى المحافظات 

 

السبت الموافق 11/11/2023
 تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (القاهرة–الجيزة–الشرقية –مطروح).


الأحد الموافق 12/11/2023
 تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (الإسكندرية –دمياط –الدقهلية –المنيا –القليوبية).


الإثنين  الموافق 13/11/2023
 تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (البحيرة –بورسعيد –الغربية –بنى سويف - جنوب سيناء –أسوان).


الثلاثاء الموافق 14/11/2023
 تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (كفر الشيخ –الوادى الجديد –الإسماعيلية –المنوفية –الفيوم).


الأربعاء الموافق 15/11/2023
 تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن(أسيوط –السويس –البحر الأحمر –الأقصر).  


الخميس الموافق 16/11/2023
 تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن(سوهاج –قنا –شمال سيناء).  

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قرعة الحج 2024، فتح باب التقديم السبت المقبل.. 5 حالات ممنوعة من السفر.. والداخلية تكشف طرق التقديم

طرق التقديم فى قرعة الحج موسم 2024 (إنفوجراف)

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