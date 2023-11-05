الأحد 05 نوفمبر 2023
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حوادث

حادث مروع على الطريق الإقليمي بالمنوفية، تصادم عدة سيارات وإصابة 8 أشخاص (صور)

حادث مروع علي الطريق
حادث مروع علي الطريق الإقليمي،فيتو

 وقع حادث تصادم، صباح اليوم، بين عدة سيارات على الطريق الإقليمى بالمنوفية مما أسفر عن إصابة 8 أشخاص.

 

وكان اللواء عمرو رؤوف مدير أمن المنوفية تلقى إخطارا من العميد محمد أبو العزم مأمور مركز شرطة أشمون يفيد بوقوع حادث على الطريق الإقليمي، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف ورجال المرور وقوات قسم أشمون إلى مكان البلاغ.

 وتبين من الفحص الأولي باختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى إلى اصطدامه بسيارة أخرى وتلاها تصادم باقي السيارات مما تسبب في زحام مرورى وقامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

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 ويقوم رجال المباحث بإجراء التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

كما يقوم رجال المرور برفع آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية لطبيعتها وتحرير محضر اللازم بالواقعة.

 

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