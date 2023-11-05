دعوى قضائية بإلزام هيئة الترفيه السعودية بهدم الآثار المصرية المقلدة

أقام المحاميان عمرو عبدالسلام المحامي بالنقض وعضو اتحاد المحامين الأجانب بألمانيا والمستشار عصام رفعت المحامي ونائب رئيس مجلس الدولة دعوى قضائية امام محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة ضد كلا من وزير الخارجية ووزير السياحة والآثار والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

وطالبت الدعوى باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والدبلوماسية اللازمة لحماية التراث الحضاري المصري وحماية حقوق الملكية الفكرية للدولة المصرية وذلك بإلزام الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية على إزالة المجسمات الاثرية التي تحاكي الحضارة المصرية القديمة ( الأهرامات المصرية وتمثال أبو الهول وعدد من المعابد الفرعونية القديمة، والتي قامت الهيئة العامة للترفيه باستساخها وتقليدها وعرضها ببوليفارد وورلد بالرياض ضمن الترويج لمشروع بوليفارد للتراث الثقافي بالرياض ودعوة السياح من جميع أنحاء العالم لزيارته كبديل للسفر إلى مصر.

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هيئة الترفيه

وقال عمرو عبدالسلام المحامي ان الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية أعلنت ترويجا لمشروعها بوليفارد للتراث الثقافي بالرياض عن استنساخ وتقليد بعض المجسمات الاثرية التي تمثل الحضارة المصرية القديمة (أهرامات الجيزة –تمثال أبو الهول – معابد فرعونية )

وتخصيص منطقة مصر داخل بوليفارد وورلد الرياض تمهيدا لعرضها وتحويلها كمزار سياحي عالمي لجذب السياح إليها من جميع انحاء العالم لزيارتها كبديل لزيارة المناطق الاثرية بجمهورية مصر العربية وذلك دون حصول الهيئة العامة للترفيه على موافقة مسبقة من الحكومة المصرية بما يعد انتهاكا لحقوق الملكية الفكرية للدولة المصرية واعتداء على تراث مصر الحضاري والإنساني

حماية التراث

وبما يشكل خرقا لاتفاقية اليونسكو الخاصة بحماية التراث الثقافي الطبيعي الصادرة عام 1972 الموقعة عليها مصر والسعودية والتي تنص في مادتها السادسة على أن "تتعهد الدول الموقعة على هذه الاتفاقية على ألا تتخذ متعمدة أي إجراء من شأنه إلحاق الضرر بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالتراث الثقافي والطبيعي والواقع في أقاليم الدول الأخرى الموقعة على هذه الاتفاقية" والتي بموجبها تمتنع أي دولة من الدول الأعضاء في هذه الاتفاقية عن استنساخ او تقليد أي اثر من اثار أي دولة من الدول الأعضاء.



كما أضاف عمرو عبد السلام ان عرض تلك المجسمات الأثرية بالرياض يؤدي الى الاضرار بالتراث الحضاري المصري ويؤثر سلبا علي الاقتصاد المصري وفقدانها لأحد مصادر الدخل القومي التي تعتمد عليه مصر في موازنتها الحكومية وهو قطاع السياحة الاثرية بمصر بما يؤدي الي الحاق اشد الضرر بالدولة المصرية، ويمنع السياح من السفر الي مصر.

وأكد عمرو عبد السلام المحامي أن مصر تواجه اعتداءات منظمة على تراثها الحضاري من بعض الدول خلال السنوات السابقة والتي كان من بينها قيام دولة الصين ببناء تمثال لأبي الهول وأن مصر استطاعت من خلال الإجراءات الدبلوماسية والقانونية من التصدي لهذا الاعتداء وأجبرت دولة الصين على إزالته.

الملكية الفكرية

واختتمت الدعوى القضائية في طلباتها بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي المطعون فيه فيما تضمنه من امتناع الجهة الإدارية عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ علي التراث الحضاري المصري وحماية حقوق الملكية الفكرية للدولة المصرية والتي من بينها بذل كافة المساعي الدبلوماسية من خلال تكليف المطعون ضده الأول "وزير الخارجية" السفير المصري لسفارة جمهورية مصر العربية بالمملكة العربية السعودية لإخطار السلطات السعودية ممثلة في الهيئة العامة للترفيه بإزالة كافة الاثار الفرعونية المصرية التي تم نسخها وتقليدها وعرضها ببوليفارد وورلد الرياض والتي تمت دون الحصول علي موافقة الحكومة المصرية بما يشكل معه اعتداء علي حقوق الملكية الفكرية للدولة المصرية.

وأشارت الدعوى إلى أن هذه المجسمات أصابت مصر بأضرار بالغة نتيجة الاعتداء علي تراثها الحضاري وتأثيره على السياحة المصرية.

وطالبت الدعوى باتخاذ الإجراءات القانونية الدولية بمخاطبة منظمة اليونسكو للتدخل الفوري لالزام المملكة العربية السعودية علي ضرورة احترام تعهداتها الدولية الواردة باتفاقية اليونسكو الخاصة بحماية التراث الثقافي والطبيعي للدول الصادرة عام 1972 والزامها بإزالة المجسمات المقلدة للاثار المصرية الفرعونية القديمة وإلغاء كافة الاثار المترتبة علي ذلك وتنفيذ الحكم بمسودته دون اعلان.

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