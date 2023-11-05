إصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بأسوان تقود لضبط عصابة مخدرات

اصيب 3 أشخاص فى مشاجرة بمركز كوم أمبو، قادت قطاع الأمن العام لضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة

تلقى مركز شرطة كوم أمبو بمديرية أمن أسوان بلاغا بحدوث مشاجرة بدائرة المركز ووجود مصابين.



و بالإنتقال والفحص تبين حدوث المشاجرة بين كلٍ من طرف أول "بائعى خضروات" - طرف ثان "4 عاطلين، ثلاثة منهم مصابين بكدمات وجروح متفرقة بالجسم" جميعهم مقيمون بدائرة المركز؛بسبب خلاف على أولوية المرور أثناء سير الطرف الثانى مُستقلين تروسيكلبدون لوحات معدنية "تم ضبطه")قيادة أحدهم، وترجل الطرف الأول تبادلوا خلالها التعدى بالضرب مما أدى لحدوث الإصابات.

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وعقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية من ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة ثلاثة من الطرف الثانى بندقية آلية وعدد من الطلقات لذات العيار- كمية من مخدر الشابو.



و بمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة لذات الخلاف، وأقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى بقصد الدفاع، لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى الإتجار بالمواد المخدرة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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