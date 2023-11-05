الأحد 05 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

إصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بأسوان تقود لضبط عصابة مخدرات

مشاجرة بأسوان،فيتو
مشاجرة بأسوان،فيتو

اصيب 3 أشخاص فى مشاجرة بمركز كوم أمبو، قادت قطاع الأمن العام لضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة

انقلاب سيارة نقل محملة قطن فى الغربية وإصابة السائق ومساعده

تفاصيل جديدة بواقعة مصرع أسرة فى حريق شقة الطالبية

تلقى مركز شرطة كوم أمبو بمديرية أمن أسوان بلاغا بحدوث مشاجرة بدائرة المركز ووجود مصابين.


و بالإنتقال والفحص تبين حدوث المشاجرة بين كلٍ من طرف أول "بائعى خضروات" - طرف ثان "4 عاطلين، ثلاثة منهم مصابين بكدمات وجروح متفرقة بالجسم" جميعهم مقيمون بدائرة المركز؛بسبب خلاف على أولوية المرور أثناء سير الطرف الثانى مُستقلين تروسيكلبدون لوحات معدنية "تم ضبطه")قيادة أحدهم، وترجل الطرف الأول تبادلوا خلالها التعدى بالضرب مما أدى لحدوث الإصابات.

Advertisements


وعقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية من ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة ثلاثة من الطرف الثانى بندقية آلية وعدد من الطلقات لذات العيار- كمية من مخدر الشابو.


و بمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة لذات الخلاف، وأقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى بقصد الدفاع، لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى الإتجار بالمواد المخدرة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

مركز شرطة كوم امبو مديرية أمن أسوان مشاجرة بمركز كوم أمبو

مواد متعلقة

انقلاب سيارة نقل محملة قطن فى الغربية وإصابة السائق ومساعده

تفاصيل جديدة بواقعة مصرع أسرة فى حريق شقة الطالبية

حادث مروع على الطريق الإقليمي بالمنوفية، تصادم عدة سيارات وإصابة 8 أشخاص (صور)

مصرع سيدة وأطفالها الثلاثة وإصابة الأب في حريق شقة بالطالبية

حالة الطرق اليوم، شارعا الهرم ورمسيس وكوبرى 15 مايو ومحور 26 يوليو الأكثر زحاما

ضبط 27 متهما بأعمال البلطجة وهاربين من المراقبة و265 تاجر مخدرات

حملة أمنية تضبط 12 تاجر مخدرات و50 قضية سرقة متنوعة في الشرقية

السيطرة على حريق نشب داخل عقار في الهرم

الأكثر قراءة

الهلال الأحمر يكشف حقيقة إرسال مساعدات غذائية منتهية الصلاحية لغزة

مصر ترفض إجلاء رعايا أجانب بعد رفض إسرائيل نقل جرحى من مستشفيات غزة

جنرال أمريكي يكشف أكبر خطأ ارتكبته إسرائيل في عملية طوفان الأقصى

الحروب الإسرائيلية على قطاع غزة.. سلسلة من الانتهاكات الممنهجة لإبادة الفلسطينيين (انفوجراف)

الزمالك يتفاوض مع الضرائب لرفع الحجز على حسابات النادي

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 6-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

خبير عسكري يكشف أسباب عدم قدرة إسرائيل على استخدام السلاح النووي ضد غزة

تصريح صادم لمسئول أمريكي سابق بشأن التخلص من أوكرانيا

Advertisements

منوعات

المزيد

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 6-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

خطر أمراض الحيوانات يهدد بمزيد من الإصابات للبشر

ركضت خلف الطائرة، فألقت الشرطة القبض عليها

ضرب العريس، خلع الملابس الداخلية، البكاء الجماعي، أغرب عادات الزواج في الصين

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأحد

سعر النحاس في السوق اليوم الأحد 5-11-2023

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الأحد 5-11-2023

ارتفاع أسعار السكر في السوق اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

الحروب الإسرائيلية على قطاع غزة.. سلسلة من الانتهاكات الممنهجة لإبادة الفلسطينيين (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم الإسراع في الصلاة والضابط الذي يؤثر في صحتها؟ الإفتاء تجيب

تفسير حلم الصلح في المنام وعلاقته بتأنيب الضمير والشعور بالذنب وإنهاء الخلاف

تجلب الرزق والبركة، نص أذكار الصباح من القرآن والسنة

المزيد
الجريدة الرسمية