القبض على صيدلى غسل 25 مليون جنيه حصيلة التهرب من سداد ديونه للدولة

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على صيدلى غسل 25 مليون جنيه حصيلة تهرب من سداد ديونه للدولة فى القاهرة.

وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة؛ لقيامه بالتعاقد بنظام المشاركة مع "إحدى شركات الأدوية المملوكة للدولة" إلا أنه لم يلتزم بسداد المديونية المستحقة عليه للشركـة، الأمر الذي مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية.

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وأكدت التحريات محاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات- شراء السيارات وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهم من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ 25 مليون جنيه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الأموال العامة والكسب غير المشروع.