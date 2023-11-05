الأحد 05 نوفمبر 2023
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حوادث

خوفا من زوجته، زوج يتسبب في وضع نفسه خلف القضبان بالإسكندرية

قوات الشرطة، فيتو
قوات الشرطة، فيتو

فى واقعة غريبة أقدم زوج خوفا من زوجته على الادعاء كذبًا بتعرضه لسرقة بالإكراه فى الإسكندرية  بعد أن فقد هاتفها داخل سيارة ميكروباص، وألقى رجال المباحث القبض عليه.

 

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تفاصيل الواقعة بدأت بتداول منشور من حساب إحدى السيدات بصفحة عبر موقع التواصل الإجتماعى"فيس بوك" متضمنًا الإدعاء بتعرض زوجها وآخرين لواقعة سرقة متعلقاتهم كرهًا عنهم من قبل "ملثمين" حال استقلالهم سيارة أجرة "ميكروباص" من أحد المواقف بدائرة قسم شرطة محرم بك بمديرية أمن الإسكندرية.

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وبالفحص وبإجراء التحريات تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية من تحديد صاحبة الحساب وتبين أنها (مقيمة بدائرة قسم شرطة أول المنتزه).

وبإستدعائها أكدت قيام زوجها بإبلاغها مضمون ما قامت بنشره وأمكن ضبط زوج الشاكية وتبين أنه مطلوب التنفيذ عليه بالحبس فى  8 قضايا "تبديد".

وبمواجهته قال إنه استعار هاتف زوجته وقام باستقلال "الميكروباص" وحال قيامه بسداد الأجرة ترك الهاتف على الكرسى "سهوًا" بجواره، بينه وبين أحد مستقلى الميكروباص "مجهول"، ثم اكتشف عدم وجود الهاتف، وخشية عدم تصديق زوجته له وظنها بقيامه ببيعه اختلق الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما لإدعائهما الكاذب.

كما تم تحديد مرتكب واقعة سرقة الهاتف المحمول وضبطه، وتبين أنه (حداد "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه) وبحوزته الهاتف المحمول المستولى عليه، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة "بأسلوب المغافلة"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

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قطاع الأمن العام مديرية أمن الإسكندرية دائرة قسم شرطة أول المنتزه

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