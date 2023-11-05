الأحد 05 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

انتهاء اجتماع مجلس إدارة الزمالك، وبيان رسمي لعرض القرارات

مجلس إدارة الزمالك،
مجلس إدارة الزمالك، فيتو

انتهى منذ قليل، اجتماع مجلس إدارة الزمالك الثاني، لإصدار عدد من القرارات العاجلة في مختلف المجالات بالنادي. 

وقال مصدر مسئول داخل نادي الزمالك إن النادي اتخذ عددا من القرارات سيتم عرضها عن طريق أحمد سالم المتحدث الإعلامي لنادي الزمالك، في بيان رسمي عبر قناة النادي. 

الزمالك وبيراميدز 

وعلى صعيد كرة القدم يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو لمواجهة نظيره بيراميدز، الأربعاء المقبل على إستاد القاهرة ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر للعام الماضي.

Advertisements

 

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام بيراميدز

تنطلق مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي كأس مصر للعام الماضي، في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة.

 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز

تنقل مباراة الزمالك وبيراميدز عبر شبكة القنوات أون سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس مصر.

وأدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك البدلاء والمستبعدين من لقاء زد الأخير في مسابقة الدوري، تدريبات بدنية خاصة خلال مران اليوم الأحد الذي أقيم على ملعب النادي استعدادا للقاء بيراميدز المقبل في نصف نهائي كأس مصر. 


وعقب انتهاء الفقرة البدنية أدى اللاعبون تدريبات فنية تحت إشراف الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق، وبعدها خاضت هذه المجموعة تقسيمة فنية في وسط الملعب، وحرص المدير الفني على توجيه اللاعبين خلال التقسيمة ومنحهم بعض التعليمات الفنية.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الزمالك نادي الزمالك اخبار الزمالك الزمالك اليوم اجتماع إدارة الزمالك

مواد متعلقة

انطلاق اجتماع مجلس إدارة الزمالك بشأن مصير أوسوريو وعقوبة ثلاثي الفريق الأول

علي ياسر يقود زمالك 2003 للفوز على سد أسوان بسباعية بدوري الجمهورية

فتح باب الحجز لتذاكر مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي كأس مصر

5 صور ترصد مران الزمالك اليوم استعدادا لمواجهة بيراميدز في كأس مصر

مدرب بلدية المحلة يكشف حقيقة طلب الزمالك قطع إعارة حسام أشرف

الدوري السعودي، النصر يهزم الخليج بثنائية بمشاركة رونالدو ومحمد شريف (فيديو وصور)

إنتر ميلان يواصل تصدره للدوري الإيطالي بالفوز على أتالانتا 2-1

الدوري السعودي، النصر يتقدم على الخليج بهدف رونالدو في الشوط الأول (صور)

الأكثر قراءة

على مسئولية شوبير، إقالة أوسوريو من تدريب الزمالك وهذا البديل

أول رد فعل من بيومي فؤاد بعد تعرضه لهجوم حاد بسبب محمد سلام

تعليق قوي من طارق الشناوي علي أزمة بيومي فؤاد ومحمد سلام (فيديو)

انتهاء اجتماع مجلس إدارة الزمالك، وبيان رسمي لعرض القرارات

كاملة أبو ذكري لـ بيومي فؤاد: الإحساس نعمة

لوتون تاون يتعادل أمام ليفربول 1-1 في البريميرليج (صور)

محمد سلام يعتذر لأمير كرارة: حقك عليا يا باشا مصر

عمرو أديب عن المجزرة الجديدة في غزة: يجب أن يتدخل الجميع الآن

Advertisements

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج حظك اليوم الإثنين 6-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

نصائح جهاز حماية المستهلك عند الشراء خلال تخفيضات الجمعة البيضاء

محمود حافظ يضع علم إسرائيل أسفل حذائه

بعد الكشف عنه، كل ما تريد معرفته عن القطار الكهربائى الإقليمى الذكى «ديزيرو» (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الزيت مساء اليوم الأحد 5-11-2023 في السوق المحلي

سعر النحاس في السوق مساء اليوم الأحد 5-11-2023

ارتفاع أسعار السكر اليوم الأحد

آخر تطورات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الأحد 5 نوفمبر 2023

المزيد

انفوجراف

أشعل السوشيال ميديا بسبب موقف محمد سلام وأتلف لوحة تاريخية.. مواقف صادمة لـ بيومي فؤاد (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الكبدة في المنام وعلاقتها بالمشاكل والمصاعب والأحزان

تفسير حلم غروب الشمس في المنام وعلاقته بنهاية الأحزان

حكم الإسراع في الصلاة والضابط الذي يؤثر في صحتها؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية