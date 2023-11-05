انتهاء اجتماع مجلس إدارة الزمالك، وبيان رسمي لعرض القرارات
انتهى منذ قليل، اجتماع مجلس إدارة الزمالك الثاني، لإصدار عدد من القرارات العاجلة في مختلف المجالات بالنادي.
وقال مصدر مسئول داخل نادي الزمالك إن النادي اتخذ عددا من القرارات سيتم عرضها عن طريق أحمد سالم المتحدث الإعلامي لنادي الزمالك، في بيان رسمي عبر قناة النادي.
الزمالك وبيراميدز
وعلى صعيد كرة القدم يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو لمواجهة نظيره بيراميدز، الأربعاء المقبل على إستاد القاهرة ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر للعام الماضي.
موعد مباراة الزمالك القادمة أمام بيراميدز
تنطلق مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي كأس مصر للعام الماضي، في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة.
القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز
تنقل مباراة الزمالك وبيراميدز عبر شبكة القنوات أون سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس مصر.
وأدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك البدلاء والمستبعدين من لقاء زد الأخير في مسابقة الدوري، تدريبات بدنية خاصة خلال مران اليوم الأحد الذي أقيم على ملعب النادي استعدادا للقاء بيراميدز المقبل في نصف نهائي كأس مصر.
وعقب انتهاء الفقرة البدنية أدى اللاعبون تدريبات فنية تحت إشراف الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق، وبعدها خاضت هذه المجموعة تقسيمة فنية في وسط الملعب، وحرص المدير الفني على توجيه اللاعبين خلال التقسيمة ومنحهم بعض التعليمات الفنية.
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