ضبط صاحب ورشة وربة منزل بتهمة تجارة النقد الأجنبي بالغربية

تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من ضبط مالك ورشة وشقيقته "ربة منزل"- مقيمان بدائرة مركز شرطة سمنود بالغربية) لقيامهما بالإتجار فـى النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، حال تواجدهما بدائرة المركزوبحوزتهما (مبالغ مالية "عملات أجنبية").

ضبط صاحب ورشة وربة منزل بتهمة تجارة النقد الأجنبى بالغربية

و تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.

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