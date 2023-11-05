الأحد 05 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

ضبط صاحب ورشة وربة منزل بتهمة تجارة النقد الأجنبي بالغربية

المتهم، فيتو
المتهم، فيتو

 تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من ضبط مالك ورشة وشقيقته "ربة منزل"- مقيمان بدائرة مركز شرطة سمنود بالغربية) لقيامهما بالإتجار فـى النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، حال تواجدهما بدائرة المركزوبحوزتهما (مبالغ مالية "عملات أجنبية").

ضبط مالك مزرعة هارب من تنفيذ أحكام قضائية بالبحيرة

قوافل الأحوال المدنية تستخرج 33 ألف بطاقة شخصية وشهادة

ضبط صاحب ورشة وربة منزل  بتهمة تجارة النقد الأجنبى بالغربية

و تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.

Advertisements

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أجهزة وزارة الداخلية الاتجار غير المشروع الاتجار في النقد الأجنبي النيابة العامة مركز شرطة سمنود قطاع الأمن العام

مواد متعلقة

ضبط مالك مزرعة هارب من تنفيذ أحكام قضائية بالبحيرة

قوافل الأحوال المدنية تستخرج 33 ألف بطاقة شخصية وشهادة

خلال24 ساعة، ضبط 243 قضية مخدرات وتنفيذ 59 ألف حكم قضائى

تحرير 61 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

الداخلية تعقد دورات تدريبية بحقوق الإنسان لعدد من الكوادر الأمنية

جمع أموال المصريين بالخارج، ضبط صاحب شركة غسل 25 مليون جنيه من النقد الأجنبي

حملة أمنية مكبرة تضبط أسلحة ومخدرات في أسوان ودمياط

ضبط تشكيل عصابى لسرقة الدراجات النارية فى الشرقية

الأكثر قراءة

بعد مطالبة وزير صهيوني بقصف غزة بالنووي، أبو الغيط: إسرائيل اعترفت بالسر الذي يعرفه الجميع

الكشف عن أكبر شبكة تجسس إسرائيلية لتضليل العرب.. «موران» رأس الحربة في جيش الاحتلال.. تدرس اللغة العربية والقرآن للإيقاع بالمقاومة

أول تعليق من السعودية على مطالبة الوزير الإسرائيلي بقصف غزة بالنووي

جميعة المؤلفين تصدر بيانا عاجلا بشأن استغلال الأغاني الوطنية في الإعلانات

زغلول صيام يكتب: من عبد الله السعيد وحسام عاشور إلى محمد سلام وبيومي فؤاد.. الدولار أفسد قوة مصر الناعمة

تفسير حلم غروب الشمس في المنام وعلاقته بنهاية الأحزان

مدرب بلدية المحلة يكشف حقيقة طلب الزمالك قطع إعارة حسام أشرف

أول تعليق من الأزهر على الدعوات الإسرائيلية لضرب قطاع غزة بالنووي

Advertisements

منوعات

المزيد

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 6-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

خطر أمراض الحيوانات يهدد بمزيد من الإصابات للبشر

ركضت خلف الطائرة، فألقت الشرطة القبض عليها

ضرب العريس، خلع الملابس الداخلية، البكاء الجماعي، أغرب عادات الزواج في الصين

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأحد

سعر النحاس في السوق اليوم الأحد 5-11-2023

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الأحد 5-11-2023

ارتفاع أسعار السكر في السوق اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية 2023 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم غروب الشمس في المنام وعلاقته بنهاية الأحزان

حكم الإسراع في الصلاة والضابط الذي يؤثر في صحتها؟ الإفتاء تجيب

تفسير حلم الصلح في المنام وعلاقته بتأنيب الضمير والشعور بالذنب وإنهاء الخلاف

المزيد
الجريدة الرسمية