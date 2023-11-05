الأحد 05 نوفمبر 2023
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حوادث

قوافل الأحوال المدنية تستخرج 33 ألف بطاقة شخصية وشهادة

قوافل الأحوال المدنية
قوافل الأحوال المدنية تستخرج 33 الف بطاقة شخصية وشهادة

واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مُجهزة فنيًا ولوجستيًا لتقديم كافة الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطنين من (بطاقات الرقم القومي – المُصدرات المُميكنة) بنطاق محافظات (القاهرة – الجيزة – الإسكندرية - المنوفية – الغربية – القليوبية – قنا – البحيرة – المنيا – شمال سيناء).. حيث أسفرت تلك القوافل عن إستخراج 11155 بطاقة رقم قومي، و22602 مصدرًا مميكنًا.

وفي ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين على تلك المناطق  فقد تقرر إستمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها، وذلك اعتبارًا من يوم 4/11/2023.

وإستمرارًا لتلبية طلبات المواطنين للحصول على خدمات القطاع بأماكن تواجدهم، واصل القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقى الإتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع بشكل فورى لهم بأماكن تواجدهم  على أرقام القطاع المختصرة (15340)  لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية – (15341) لطلبات كبار السن وذوى الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء.. حيث تم تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها فى ذات اليوم تيسيرًا على المواطنين وقد أسفرت عن استخراج وتوصيل (438) بطاقة رقم قومى و(147) مصدرًا مميكنًا.

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كما واصل القطاع الإستجابة لإلتماسات الحالات الإنسانية (المرضى وكبار السن وذوى الهمم) وإيفاد مأموريات ل(7) حالات إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومى لهم، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم.     

كما يقوم القطاع بمواصلة إيفاد مأموريات (فنية – قانونية) لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين والأعضاء المترددين على بعض (النوادى الرياضية) وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم.. حيث تم إستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومى لـ (396) مواطن ومواطنة.

بالإضافة إلى مواصلة إستقبال الحالات الإنسانية بالمركز النموذجى لكبار السن وذوى الهمم "قادرون بإختلاف" لتلبية إحتياجاتهم من مصدرات القطاع حيث تم إستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لـ (266) من كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة.

وقد لاقت تلك الإجراءات قبول وإستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابى من خلال التيسير عليهم فى تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيرًا للوقت والجهد.. يأتى ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية.

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تجديد بطاقة الرقم القومي بطاقة رقم قومي المركز النموذجى لكبار السن المركز النموذجي قطاع الأحوال المدنية

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