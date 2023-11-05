ضبط مالك مزرعة هارب من تنفيذ أحكام قضائية بالبحيرة
تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع مديرية أمن البحيرة من ضبط (مالك مزرعة دواجن- مقيم بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود) مطلوب التنفيذ عليه بالحبس 24 سنة وكفالات مالية فى 31 حكم بتهم "تبديد".
وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بصحتها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.
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