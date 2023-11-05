الأحد 05 نوفمبر 2023
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محافظات

بالأسماء، إصابة 10 عمال في حادث تصادم سيارتين على طريق جمصة الساحلي

اسعاف، فيتو
اسعاف، فيتو

هرعت 7 سيارات إسعاف لنقل 10 مصابين في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ربع نقل، على طريق جمصة الساحلي في نطاق محافظة الدقهلية.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ربع نقل، أمام بوابة المنطقة الصناعية بجمصة.

انتقلت 7 سيارات إسعاف لمكان الحادث، وتم نقل 10 عمال مصابين بإصابات متفرقة بالجسم إلى مستشفى جمصة.

وكشف مصدر طبي عن استقبال 10 حالات مصابين بإصابات متنوعة وهم: يحيى. أ. أ، 22 سنة، وعمرو. م. أ، 17 سنة، وعدي. م. م 19 سنة، وياسر. ز. ي 18 سنة، وأحمد. ح. أ 22 سنة، وأحمد. ع. م، 18 سنة، ومحمد. أ. م 16 سنة، وفارس. م. ر، 17 سنة، ومحمد. ط. م، 18 سنة،، وطارق. م. أ، 45 سنة.

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وجميعهم عمال يعملون بأحد المصانع في المنطقة الصناعية بجمصة، ومقيمين بقرية أبونور الدين التابعة بمركز بلقاس.

وبالفحص تبين وقوع تصادم بين سيارة ميكروباص تقل عمالا أثناء عودتهم من العمل في أحد المصانع وسيارة أخرى جامبو ربع نقل، وتم رفع آثار الحادث وإعادة تسيير الحركة المرورية مرة أخرى.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.

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الحركة المرورية اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية المنطقة الصناعية بجمصة المنطقة الصناعية الدقهلية سيارة ميكروباص شرطة النجدة سيارات اسعاف مدير أمن الدقهلية محافظة الدقهلية

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