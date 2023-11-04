السبت 04 نوفمبر 2023
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محافظات

إصابة شخصين في حادث تصادم بشبين القناطر

إصابة شخصين في حادث
إصابة شخصين في حادث تصادم، فيتو

أصيب شخصان في حادث تصادم بطريق شبين القناطر - قليوب،  حيث قطع تروسيكل الطريق وذلك أثناء مرور توك توك بالمكان مما اسفر عن اصابة راكبيه، فيما فر سائق التروسيكل. 

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وكان مدير امن القليوبية تلقى إخطارا من مركز شبين القناطر بوقوع حادث تصادم انتقل علي الفور رجال المرور والإسعاف وتبين قيام تروسيكل بقطع الطريق فانقلب توك توك كان يمر بالمكان مما اسفر عن اصابة راكبيه،  فيما فر سائق التروسيكل وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق تم نقل المصابين الي المستشفى.

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مركز شبين القناطر مدير أمن القليوبية طريق الدائرى الأوسطى شبين القناطر أمن القليوبية

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