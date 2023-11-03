الجمعة 03 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

إصابة 16 شخصا في حادث قطار بألمانيا والشرطة تحقق

الشرطة الألمانية،
الشرطة الألمانية، فيتو

كشفت الشرطة الألمانية، اليوم الجمعة، عن إصابة ما لا يقل عن 16 شخصا، إثر حادث تصادم بين قاطرة وقطار ركاب في ولاية شلسفيج هولشتاين بشمال ألمانيا.

 

وذكرت الشرطة أن الحادث وقع في حوالي الساعة 12:25 بالتوقيت المحلي، في محطة إيتزهو.

 

وأوضحت: "عندما اقترنت القاطرة بقطار ركاب متوقف، وقع تصادم أدى إلى إصابة 16 شخصا كانوا على متن القطار".

 

وأضافت أن "11 راكبا في قطار إنتر سيتي، فائق السرعة احتاجوا إلى دخول المستشفى، بينما رفض خمسة آخرون ذلك، وأصيب جميع الضحايا بجروح طفيفة".

 

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كما تم اتخاذ الإجراءات وحفر خطوط السكك الحديدية لمدة ساعتين ونصف الساعة بعد الاصطدام وفتحت الشرطة تحقيقا في الحادث.                             

 

اصطدام سفينتين قبالة الساحل الألماني

وفي الـ 24 من أكتوبر الماضي، أكدت السلطات الألمانية، حدوث تصادم بين سفينتي شحن في بحر الشمال قبالة الساحل الألماني، مؤكدة فقدان عدد من الأشخاص.

 

وقالت القيادة المركزية للطوارئ البحرية في ألمانيا إن السفينتين "بوليسي" و"فيريتي" اصطدمتا في الصباح الباكر على بعد نحو 22 كيلومترا جنوب غرب جزيرة هيلجولاند.

 

وبحسب المصادر، فقد غرقت سفينة "فيريتي" التي ترفع العلم البريطاني، التي كانت متجهة من بريمن بـ ألمانيا إلى ميناء إيمنجهام الإنجليزي.

 

وقالت قيادة الطوارئ إنه تم إنقاذ شخص من المياه وهو يتلقى العلاج الطبي، في الوقت الذي تستمر فيه عمليات البحث عن عدة أشخاص آخرين في عداد المفقودين.

 

أما السفينة الأخرى، "بوليسي" التي ترفع علم جزر البهاما، فقد بقيت طافية وعلى متنها 22 شخصًا.

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