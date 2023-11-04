إدارة العلاج الطبيعى بالدقهلية تستقبل 36 ألف حالة

أعلنت صحة الدقهلية أن إدارة "العلاج الطبيعى" استقبلت 36 ألف حالة وتنظم 10 اجتماعات فنية.



وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بضرورة توفير جميع الخدمات بكافة التخصصات والتوسع في إنشاء وحدات العلاج الطبيعي لتأمين جودة الرعاية والحصول على مستوى عالي من الاهتمام بالمرضى.



وأشاد الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة، بجهود إدارة العلاج الطبيعي خلال أكتوبر الماضي في تكثيف المرور على أقسام وعيادات العلاج الطبيعي بالمستشفيات والوحدات الصحية بمدن ومراكز المحافظة.

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وتضمنت الجولات تفقد 65 قسمًا وعيادة للعلاج الطبيعي بمختلف المستشفيات والوحدات التابعة للمديرية، منها إدارات السنبلاوين جمصة، منية النصر، محلة دمنة فضلًا عن ميت غمر، تمى الأمديد، ودكرنس.

فيما كشف الدكتور أكرم عبد المنعم مدير إدارة العلاج الطبيعى أن إجمالي عدد الحالات التي استقبلتها الأقسام والعيادات التابعة خلال الشهر الماضى، بلغ نحو 36501 حالة، في حين وصل عدد الجلسات إلى 79 ألف جلسة من بينها 9886 لمرضى الغسيل الكلوى.

كما أوضح عبد المنعم أن عدد جلسات الداخلى والعناية تجاوز الـ 2700جلسة، ومايقارب 2999 جلسة أطفال من بينها 232 حالة بعناية الأطفال و265 جلسة بالحضانات، وذلك ضمن بروتوكول التعاون بين إدارتي العلاج الطبيعى وحضانات الأطفال وعنايتها.

وفى سياق متصل نظمت إدارة العلاج الطبيعى بالتنسيق مع مسؤول المبادرة الرئاسية " التشخيص عن بعد" مناظرة لبعض حالات العلاج الطبيعي بمستشفيات تمى الأمديد وشربين وميت غمر ودكرنس.

أما على صعيد زيادة الخبرات المهنية والبحثية لجميع أخصائي العلاج الطبيعي العاملين بالمستشفيات الحكومية، عقدت الإدارة الشهر الماضى 10 اجتماعات فنية تخللتها محاضرات علمية وتدريبًا عمليًا بمستشفيات السنبلاوين ميت غمر وميت سلسيل إلى جانب بلقاس والسنبلاوين ومنية النصر.