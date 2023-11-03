الجمعة 03 نوفمبر 2023
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محافظات

وكيل صحة البحيرة يفتتح المؤتمر العلمي الثاني لأمراض الكلى (صور)

افتتاح المؤتمر العلمي
افتتاح المؤتمر العلمي الثاني لأمراض الكلى بالبحيرة، فيتو

افتتح صباح اليوم  الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أعمال المؤتمر العلمي الثاني لأمراض الكلى بالبحيرة الذى تنظمه مديرية الصحة بالبحيرة - إدارة الكلى، وكان كذلك حضور عدد كبير من مديري المديريات الفنية بمديرية الصحة، ومديري المستشفيات بالبحيرة، وفرق العمل بوحدات الكلى بالبحيرة.

افتتاح المؤتمر العلمي الثاني لأمراض الكلى بالبحيرة، فيتو
افتتاح المؤتمر العلمي الثاني لأمراض الكلى بالبحيرة، فيتو
افتتاح المؤتمر العلمي الثاني لأمراض الكلى بالبحيرة، فيتو

ويناقش المؤتمر أحدث ما وصل إليه العلم في مجال أمراض الباطنة والكلى، من خلال محاضرين من أساتذة الجامعات المصرية المختلفة، ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، والدكتور هانى جميعه وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

 

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وأكد الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أن هناك تطورا ملحوظا في الرعاية الطبية لمرضى الكلى بمحافظة البحيرة، حيث خلال 10 سنوات الماضية كان هناك 336 ماكينة غسيل الكلوي بمستشفيات المحافظة ليزيد عدد الماكينات إلى 636 ماكينة منهم 500 ماكينة حديثة والذين تضم 300 ماكينة إحلال وتجديد مشيرا بالتطور ذلك يعتبر تم إحلال وتجديد لجميع الماكينات لمستشفيات البحيرة.

 

افتتاح المؤتمر العلمي الثاني لأمراض الكلى بالبحيرة، فيتو

وقال: لدينا 532 ماكينة غسيل كلوي تعمل على أرض الواقع لتخدم المرضى بالمحافظة، وهناك 106 ماكينات احتياطية، بالإضافة للاهتمام بالبنية التحتية حيث هناك 17 مستشفى بهم غسيل طوارئ، و14 مستشفى بها تركيب قسطرة مستديمة، 7 مستشفيات تركيب قسطرة مؤقتة، بالإضافة لمستشفيات تحمل وحدات غسيل كلوي متنقلة للعناية المركزة، 2 مستشفى بهما فصل بلازما، مؤكدا أن الدولة حريصة على توفير حياة كريمة للمواطنين وأنها جادة للذهاب إلى الجمهورية الجديدة وليس مجرد شعار.

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