التحالف الوطني يطلق المرحلة الثانية من قوافل المساعدات الإغاثية لأهالي فلسطين (صور)

جسر متواصل من المساعدات المصرية لقطاع غزة

أعلن المركز الإعلامي للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي صباح اليوم السبت الموافق ٤ نوفمبر انطلاق المرحلة الثانية من قوافل المساعدات الإغاثية والإنسانية الموجهة لأهالي قطاع غزة، حيث تستهدف المرحلة الثانية مد جسر بري متواصل من المساعدات ينطلق اليوم بإرسال نحو ٥٠ قاطرة بشكل يومي منتظم محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والإغاثية والعلاجية لدعم الأشقاء الفلسطينيين دعمًا لهم لمواجهة وتحمل أعباء الحرب التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي علي قطاع غزة وأدت لسقوط المئات من الضحايا والمصابين.

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ويشارك في القافلة عدد من كيانات التحالف الوطني وهم (بنك الطعام- مؤسسة أهل مصر- مؤسسة مصر الخير- مؤسسة مرسال- بنك الشفاء- صناع الخير- جمعية الأورمان- صناع الحياة- مؤسسة أبي العينين الخيرية- جمعية رسالة- مؤسسة الجود- مؤسسة الجارحي- مؤسسة العربي- الهيئة القبطية الإنجيلية- جمعية الدكتور مصطفى محمود- مؤسسة صناع الخير)



كما شهدت القافلة المشاركة الأولى من نوعها لكلا من اتحاد شباب كفر الشيخ ومجلس الشباب المصري والنادي الأهلي الذي قام بتخصيص العائد المالي من تذاكر الأهلي وسيمبا التنزاني لدعم الأشقاء في فلسطين.

وتواصل كيانات التحالف الوطني بالتعاون مع وزارة الصحة وبنك الدم أكبر حملة للتبرع بالدم تحت شعار "قطرة دماء تساوي حياة" بكافة محافظات الجمهورية دعما لأهالي غزة.

وفي السياق ذاته، يندد التحالف بأعمال العنف وجرائم الحرب التي ترتكب بقطاع غزة وهو ما بات يمثل تهديدا مباشرا علي السلام الدولي ويتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة بالحفاظ علي حقوق الإنسان مؤكدا علي تضامنه ودعمه الكامل للشعب الفلسطيني من خلال إرسال المزيد من المساعدات الإنسانية بمختلف أشكالها حتى توقف الحرب.

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين الشقيقة، وهو ما يتم بشكل مستمر في إطار دعم وتضامن جمهورية مصر العربية تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق لتخفيف حدة أحداث العنف الذي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.

جدير بالذكر أن القافلة الثانية جاءت فور إعلان التحالف الانتهاء من تسليم القافلة الأولى التي تضمنت 108 قاطرات محملة ب 1000 طن من المواد الغذائية واللحوم و40 ألف بطانية و80 خيمة بجانب ما يزيد عن 50 ألف قطعة ملابس وأكثر من 300 ألف علبة من الأدوية والمستلزمات الطبية يرافقها طاقم طبي يضم مختلف التخصصات وكذلك المئات من شباب المتطوعين والذين قضوا ١٨ يوما أمام معبر رفح البري للتأكد من سلامة وصول المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق

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