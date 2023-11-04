السبت 04 نوفمبر 2023
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حوادث

إصابة 9 أشخاص في حادثين منفصلين في الجيزة

حادث تصادم، فيتو
حادث تصادم، فيتو

 أصيب 5 أشخاص في حادث  انقلاب سيارة ميكروباص بنطاق مركز البدرشين وانتقل رجال المرور والإسعاف  إلى مكان الحادث. 

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تلقت غرفة عمليات المرور بلاغا بوقوع حادث ووجود مصابين بالطريق الصحراوي بنطاق دائرة مركز شرطة البدرشين. 
 

وانتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص انقلاب سيارة ميكروباص إثر اختلال عجلة القيادة بيد السائق.

 

كما أصيب 4 أشخاص بينهم 3 سودانيين في حادث تصادم بنزلة كوبري فيصل في محافظة الجيزة.

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تلقت غرفة عمليات المرور بلاغا بوقوع حادث ووجود مصابين بنزلة الكوبري.

وانتقل والفحص تبين وقوع حادث  اصطدام سيارة ميكروباص مع تروسيكل اتجاه جامعة القاهرة وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم ويقوم رجال المرور برفع اثار الحادث وتيسير الحركة المرورية لطبيعتها وتحرير محضر اللازم بالواقعة واخطار النيابة العامة. 

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