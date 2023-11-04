150 ألف منزل في الظلام، رعب في بريطانيا بسبب "سياران"

خطر حدوث فيضانات لا يزال مرتفعًا في جنوب إنجلترا، حيث تواجه المملكة المتحدة الآثار اللاحقة لعاصفة "سياران" المدمرة.

160 كيلومتر، سرعة الرياح

ولهذا تم تفعيل حوالي 90 تحذيرًا، وما يزيد على 235 إنذارًا من وقوع فيضانات في شتى أرجاء البلاد، بعدما ضربت الأمطار الغزيرة ورياح قوية وصلت سرعتها إلى 160 كيلومترًا في الساعة الساحل الجنوبي وجزر القنال الإنجليزي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".

آثار العاصفة "سياران"، فيتو

ومن المتوقع أن يرافق الطقس السيئ هطول أمطار غزيرة ورياح عاصفة على اسكتلندا وأنحاء من شمالي إنجلترا.

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آثار العاصفة "سياران"، فيتو

150 ألف منزل في الظلام

وقبل يومين، انقطعت الكهرباء عن نحو 150 ألف منزل بالمملكة المتحدة.

وذكرت هيئة شبكات الطاقة بعودة التيار الكهربي إلى حوالي 135 ألفًا و700 منزل.