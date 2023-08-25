مصرع 32 شخصا في فيضانات قوية بالنيجر

ضربت فيضانات قوية اليوم الجمعة عدة مدن في دولة النيجر، مما أسفر عن مصرع ما لا يقل عن 32 شخصا.



فيضانات قوية تضرب النيجر وتخلف عشرات القتلى



وذكرت وكالة الأنباء الوطنية النيجيرية في تقرير لها أن الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة أودت بحياة 32 شخصا، مضيفة أن بيانات وزارة الداخلية أكدت أن "منطقة تاهوا هي الأكثر تضررا بـ 12 قتيلا، تليها مارادي بـ 10 وزندر بستة قتلى".

وكشفت تقارير الشرطة في النيجر أن 9 أشخاص لقوا حتفهم بعد انهيار منازلهم التي كانوا يقيمون فيها، بينما لقي 23 شخصًا حتفهم غرقًا.

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وتجدر الإشارة إلى أن الأمطار الغزيرة القاتلة تضرب النيجر غير الساحلية في كل موسم ممطر، والذي يستمر عادة ما بين ثلاثة إلى أربعة أشهر، من منتصف يونيو إلى منتصف أكتوبر.



ويأتي ذلك في ظل الظروف الأمنية غير المستقرة التي تشهدها الدولة التي تقع في غرب القارة الإفريقية، إثر الانقلاب الذي شهدته النيجر.



التدخل عسكريا في النيجر من قبل قوات إيكواس



وهناك مخاوف من حدوث تدخل عسكري من قبل قوات الإيكواس في النيجر، من أجل استعادة حكم الرئيس المعزول محمد بازوم.

وهددت الإيكواس بإرسال قوات إلى النيجر في أي وقت في حالة عدم تراجع المجلس العسكري عن الانقلاب، وذلك بعد فشل كل الجهود الدبلوماسية.

وعلى الجانب الآخر أعلنت النيجر، أمس الخميس، أن النظام العسكري الحاكم منذ الانقلاب على الرئيس محمد بازوم قبل شهر تقريبًا أجاز لجيشي الجارتين بوركينا فاسو ومالي التدخُّل في النيجر "في حال تعرَّضت لعدوان".

وأتى هذا الإعلان في ختام زيارة وزيرة خارجية بوركينا فاسو أوليفيا رومبا ونظيرها المالي عبد الله ديوب الخميس لنيامي حيث استقبلهما الرجل القوي الجديد في البلاد الجنرال عبد الرحمن تياني.

وفي ختام الزيارة تلا الأمين العام المساعد في وزارة الخارجية النيجيرية عمر ابراهيم سيدي بيانًا نقل فيه عن الوزيرين "ترحيبهما" بأوامر أصدرتها نيامي و"تسمح لقوات الدفاع والأمن في بوركينا فاسو ومالي بالتدخُّل في أراضي النيجر في حال وقوع عدوان".

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