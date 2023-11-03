السبت 04 نوفمبر 2023
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رياضة

نجم الزمالك يغادر ستاد القاهرة بشكل عاجل بسبب الإصابة (صور)

سيف الجزيري لاعب
سيف الجزيري لاعب الفريق الأول لكرة القدم، فيتو

الدوري المصري، غادر سيف الجزيري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مباراة فريقه أمام زد المقامة الآن على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز. 

وغادر الجزيري إستاد القاهرة الدولي محمولا على سيارة الملعب متأثرا بالإصابة. 

 ومرت 60 دقيقة ،ويتعادل الزمالك أمام زد ، بهدف لكل فريق،  في المباراة التي تقام على استاد القاهرة بالجولة السادسة من الدوري الممتاز. 

أحداث 60 دقيقة من مباراة الزمالك وزد 

 

 بدأ الزمالك بالضغط علي لاعبي زد ومن الجبهة اليسري استطاع ابراهيما نداي التوغل وتمرير كرة حاسمة للتونسي سيف الدين الجزيري ليترجمها بهدف للزمالك في الدقيقة 3 وتصبح النتيجة تقدم الفارس الأبيض بهدف دون رد.

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وأضاع سيف الجزيري فرصة هدف محقق في الدقيقة 23 تصدي لها علي لطفي، فيما تصدي عواد حارس الزمالك لفرصة هدف من مصطفي زيكو.

وعادل مصطفي زيكو النتيجة لصالح فريق زد في الدقيقة 32 لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وتبادل الفريقان السيطرة علي الكرة في الربع ساعة الأولي محاولين خطف هدف التقدم لولا تألق علي لطفي ومحمد عواد حارسي الفريقين.

 

 

تشكيل زد 

حراسة المرمي: علي لطفي 

خط الدفاع: محمد سمير، محمد اسماعيل، مصطفي العش، علي جمال 

خط الوسط: محمد أشرف، بيتر موتوموسي، عبدالله مجدي، محمد عاطف قطه 

خط الهجوم: شادي حسين  ، مصطفي زيكو 

 

تشكيل الزمالك 

و يضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع:  حمزة المثلوثي – محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد أشرف روقا - أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما.

خط الهجوم: إبراهيما نداي – سيف الجزيري – ناصر منسي

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد  وحاتم سكر وعمر جابر ومحمد طارق  ومحمد حسام بيسو وعمرو السيسي وسيد عبد الله "نيمار"  ومحمود عبد الرازق شيكابالا وسامسون أكينيولا.

مشوار أوسوريو مع الزمالك 

خاض الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو 21 مباراة مع الزمالك، بواقع 16 مباراة في بطولة الدوري المصري الممتاز و3 مباريات في كأس مصر ومباراتين في الكونفدرالية.

وحقق الزمالك تحت قيادة أوسوريو الفوز في 12 مباراة وتعادل في 5 مباريات وخسر 4 مباريات، وسجل لاعبو الزمالك 45 هدفا وتلقت شباكه 23.

 

 ترتيب الزمالك وزد في الدوري المصري 

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المركز الخامس في ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 8 نقاط، بينما يحتل زد المركز الثالث المركز الثالث برصيد 9 نقاط. 

وكان فريق  الزمالك، تعرض للخسارة أمام إنبي بهدفين مقابل هدف في المباراة الماضية والتي أقيمت بإستاد المقاولون العرب في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليتوقف رصيد الأبيض عند 8 نقاط. 

 

 

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