الجمعة 03 نوفمبر 2023
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حوادث

3 سيدات ورجل، سقوط عصابة لتجارة الحشيش والهيروين فى المنيا

3 سيدات ورجل..سقوط
3 سيدات ورجل..سقوط عصابة روحية لتجارة الحشيش،فيتو

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط تشكيل عصابى ضم 3 سيدات وعاطل “ عصابة روحية” لتجارة مخدرى الحشيش والهيروين فى محافظة المنيا.

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أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (شخص، 3 سيدات "لثلاثة منهم معلومات جنائية") بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم، متخذين من دائرة مركز شرطة مطاى بالمنيا مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
 

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وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال تواجدهم بمسكنهم بدائرة المركز.. وبحوزتهم (كمية لمخدر الحشيش وزنت 1,250 كيلو جراما – كمية لمخدر الهيروين – كمية لمخدر الآيس الشابو – سيارة – سلاح أبيض – ميزان حساس) وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.
 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

 

يأتى ذلك إدراكًا من أجهزة وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظًا على المجتمع وخاصةً النشء، وإنفاذًا لثوابت إستراتيجية الوزارة فى التصدى الحاسم وتوجيه الضربات الأمنية الاستباقية لمتجرى المواد المخدرة.

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