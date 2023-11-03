مصرع لص قفز من عقار محاولا الهرب فى أكتوبر

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، سائقين لقيامهما باحتجاز عاطل وسقوطه من شرفة المنزل حال محاولته الهرب مما أدى إلى وفاته.



تلقى قسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة بلاغا بسقوط أحد الأشخاص من شقة بعقار كائن بدائرة القسم.

وبالإنتقال تبين سقوط (عاطل"له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة المنيا) من نافذة الشقة مما أدى لحدوث إصابته بكدمات وسحجات وكسور متفرقة، وتوفـى عقب وصوله إلى المستشفى إثر إصابته.



و بالفحص تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (سائقين "مستأجرين للشقة محل الواقعة").



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وعقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الامن العام بإشراف اللواء محمود ابو عمرة مساعد وزير الداخلية، وبمواجهتهما قررا أنهما قاما بالإمساك بالمجنى عليه حال شروعه فـى سرقة شقة أخرى بالعقار المجاور للعقار سكنهما- مستأجرة لأصدقائهما.

وبتفتيشه بمعرفتهما عثرا بحوزته على (2 هاتف محمول ) أحدهما خاص بالمجنى عليه والآخر لشخص آخر، وأنهما تعرضا لواقعة سرقة هاتف محمول من الشقة محل سكنهما، على إثر ذلك قاما باصطحاب المذكور واحتجازه داخل الشقة وتقييده والتعدى عليه بالضرب بعصا جلدية لاتهامه بسرقة الهاتف المحمول، وقاما بفك قيده لإطعامه إلا أنه قام بمغافلتهما والقفز من شرفة إحدى الغرف وسقوطه أرضًا.. وأرشدا عن الحبل والعصا الجلدية المستخدمين فـى الواقعة.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

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