الجمعة 03 نوفمبر 2023
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حوادث

خلاف على ثمن هاتف، مشاجرة بالأسلحة النارية وإصابة شخصين فى أكتوبر

مشاجرة بالاسلحة النارية
مشاجرة بالاسلحة النارية , فيتو

نشبت مشاجرة بالأسلحة النارية مما أسفر عن إصابة شخصين بسبب خلافات على ثمن هاتف محمول فى أكتوبر وتمكن قطاع الأمن العام من ضبط طرفى المشاجرة.

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تلقى قسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة بلاغا  بحدوث مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ووجود مصابين بدائرة القسم.
 

وبالانتقال تبين حدوث مشادة كلامية بين طرف أول: (3 أشخاص - مقيمين بدائرة القسم)، طرف ثان: (عاطلَين "لهما معلومات جنائية") لخلافات حول القيمة المالية لهاتف محمول تطورت لمشاجرة أطلق خلالها أحد أفراد الطرف الأول أعيرة نارية تجاه الطرف الثانى فأحدث إصابة شخصين تصادف تواجدهما بمحل البلاغ.

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وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط الطرف الأول وبحوزة أحدهم (فرد محلى - عدد من الطلقات).. وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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