حالة تأهب قصوى واشتباكات مستمرة، تطورات الأوضاع بين حزب الله وإسرائيل

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هنجاري، اليوم الجمعة، أن قواته في حالة تأهب قصوى على الحدود الشمالية مع لبنان.



اشتباكات جيش الاحتلال وحزب الله



وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: "سنرد على أي تحرك يحدث على الحدود الشمالية".

وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن قواته تحاصر قطاع غزة وتقتل مسلحين وتعثر على أسلحة كبيرة في معاقل حركة المقاومة الفلسطينية "حماس".



أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه اليوم الجمعة، عن إصابة جنديين في هجوم بمسيرة استهدف موقعا عسكريا بمزارع شبعا جنوبي لبنان.

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اشتباكات حزب الله وجيش الاحتلال

وفي وقت سابق من الخميس، أكدت منظمة العفو الدولية، المختصة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، استخدام الاحتلال الإسرائيلي لذخائر الفسفور الأبيض في قطاع غزة ولبنان.

إسرائيل تستخدم الفوسفور الأبيض في لبنان

ومن جانبها ذكرت دوناتيلا روفيرا، كبيرة مستشاري الأزمات في منظمة العفو الدولية: " لقد فحصنا مقاطع فيديو تظهر قذائف مدفعية من الفسفور الأبيض وهي تنفجر فوق غزة ولبنان. تحدثنا مع الأطباء الذين عالجوا تسعة ضحايا في جنوب لبنان. الأدلة لا يمكن دحضها".

وقالت روفيرا إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ "قصفا عشوائيا وغير متناسب أدى إلى مقتل آلاف الأطفال"، مضيفة أنه: "يثير الدهشة تقاعس المجتمع الدولي في مواجهة كارثة وأزمة إنسانية بهذا الحجم".

وشددت المسؤولة في منظمة العفو الدولية، على أن ما تشهده منطقة الشرق الأوسط في الفترة الحالية يعتبر واحدة من "أكثر النزاعات كثافة وفتكا في الذاكرة الحديثة".

وفي وقت سابق، أكدت منظمة حقوق الإنسان الدولية هيومن رايتس ووتش استخدام إسرائيل للفسفور الأبيض في غزة.

وقال وزير العدل الفلسطيني محمد شلالدة، إن فلسطين تطالب المحكمة الجنائية الدولية بالنظر في مسألة استخدام إسرائيل للأسلحة المحظورة خلال قصف القطاع.

وأشار القائم بأعمال وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب، إلى أن حكومة بلاده أرسلت شكوى إلى مجلس الأمن الدولي اتهمت فيها القوات الإسرائيلية باستخدام ذخائر الفسفور الأبيض خلال قصف المناطق الحدودية.

وتستمر الاشتباكات الحدودية بين حزب الله اللبناني وجيش الاحتلال الإسرائيلي، على خلفية العدوان على غزة، والاقتحام البري للقطاع بهدف القضاء على المقاومة الفلسطينية.

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