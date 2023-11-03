الجمعة 03 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

إسرائيل تعلن مقتل ضابط كبير في جيش الاحتلال على يد المقاومة

جيش الاحتلال الإسرائيلي،
جيش الاحتلال الإسرائيلي، فيتو

أخبار غزة الآن، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مقتل ضابط كبير على يد عناصر المقاومة الفلسطينية، في المعارك الدائرة شمال قطاع غزة.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية،  أكدت عن مصدر أمني زعمه، أن إسرائيل ستسمح بدخول الوقود إلى مستشفيات غزة في حال نفاده لكن تحت رقابة.

 

وقف إطلاق النار على غزة

وأكدت: أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي قد توافق على وقف الهجمات على قطاع غزة  لبضع ساعات.

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وذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري، في بيان أمس الخميس، أن وقف إطلاق النار غير مطروح على الطاولة وهدفنا القضاء على حماس”.


مقتل عدد كبير من جنود الاحتلال في الهجوم البري على غزة

ويأتي ذلك بعدما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو تكبد جيش الاحتلال خسائر كبيرة خلال الهجوم البري على غزة.

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وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل جنديين من قواته البرية المتوغلة في غزة، ما يرفع عدد القتلى في صفوفه إلى 20 قتيلًا.

 

خسائر كبيرة في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي

وقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي إن "هناك الكثير من الخسائر صفوف الجيش”، زاعمًا تصميم تل أبيب على تحقيق أهداف الهجوم البري على غزة.

 

وكشف المتحدث العسكري باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أبو عبيدة، أن عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في الـ 7 من أكتوبر لا تزال مستمرة ضد جيش الاحتلال.


المقاومة تتصدى للهجوم البري على غزة

وتعهد المتحدث باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، بمواصلة العمليات العسكرية ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي على كافة المحاور في الهجوم البري على قطاع غزة.


وقال أبو عبيدة في كلمته المسجلة: "لا نكاد نحصي إشارات الهجوم على قوات الاحتلال التي تردنا من مقاتلينا، وسنظل نفاجئ العدو في كل خطوة يتقدمها داخل غزة".

 

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