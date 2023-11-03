الجمعة 03 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

اليوم، كلمة مرتقبة لـ حسن نصر الله، هل يتدخل حزب الله بحرب غزة

الأمين العام لحزب
الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، فيتو

يلقي الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، اليوم الجمعة، كلمة هي الأولى منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، يترقبها اللبنانيون والمعنيون بالنزاع.

ومنذ اليوم الأول لاندلاع الحرب التي تلت هجومًا غير مسبوق لحماس على أراض إسرائيلية، أعلن حزب الله الداعم للفصيل الفلسطيني، أنه يقف إلى جانب حماس. 

وتبنى الحزب سلسلة عمليات انطلاقًا من جنوب لبنان ضد إسرائيل التي ترد بقصف بلدات وقرى حدودية لبنانية.

وعشية هذه الكلمة، شهدت الحدود بين إسرائيل لبنان تصعيدًا ملحوظًا مع إعلان حزب الله قصف 19 موقعًا إسرائيليًّا "في وقت واحد" ورد إسرائيلي بـ"قصف واسع النطاق". وقد نعى حزب الله أربعة من مقاتليه الخميس.

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ويلقي نصر الله خطابه، الذي سينقل عبر شاشات التلفزيون، في احتفال مركزي يقيمه حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت، تكريمًا لعناصره الذين قتلوا جراء القصف الإسرائيلي.

نشر حزب الله اللبناني مساء يوم الخميس مقطع فيديو ترويجيًّا جديدًا لكلمة أمينه العام حسن نصر الله التي ستبث يوم الجمعة 3 نوفمبر.

وتضمن المقطع الترويجي لكلمة الأمين العام حسن نصر الله الذي نشره الإعلام الحربي التابع لحزب الله عدة رسائل مشفرة، حيث بدأ الفيديو بساعة إلكترونية تشير إلى الساعة 2.26، بالإضافة إلى قاعة عمليات تابعة للحزب.

كما ظهر في الفيديو الأمين العام للحزب وكأنه يصدر أمرًا، حيث وثق الفيديو حسن نصر الله وهو يضغط بسبابته على الطاولة.

واختُتم المقطع بالآية الأولى من سورة النصر، "إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ".

وردًّا على سؤال في 22 أكتوبر الماضي، عن سبب عدم إلقاء نصر الله كلمة حتى حينه، قال حسن فضل الله، السياسي من حزب الله، إن نصر الله يتابع الوضع في غزة «لحظة بلحظة وساعة بساعة» ويشرف على المعركة في لبنان، مضيفًا أن عدم التحدث علنًا «جزء من إدارته للمعركة».

ومنذ بدء التصعيد، قتل 70 شخصًا في لبنان، بينهم 53 مقاتلًا من الحزب وفق حصيلة جمعتها وكالة "فرانس برس". 

وأعلنت إسرائيل من جهتها مقتل ثمانية عسكريين ومدني واحد.

وقال حزب الله في بيانات متلاحقة إنه استهدف عشرات أجهزة المراقبة والمواقع العسكرية والآليات التابعة للجيش الإسرائيلي والتي يمكن رصدها عبر الحدود، مستخدمًا صواريخ "موجهة" تصيب أهدافها وأسلحة "مناسبة". واستهدف منذ الأحد مرتين مسيرتين إسرائيليتين بصواريخ أرض جو.

وترد إسرائيل بدورها بقصف على طول الشريط الحدودي تقول إنه يستهدف بِنًى تابعة لحزب الله. ولا تفارق طائرات الاستطلاع الإسرائيلية أجواء الجنوب.

ومنذ الحرب المدمرة التي خاضاها في يوليو 2006، امتنع حزب الله وإسرائيل عن الدخول في مواجهة شاملة.

 

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