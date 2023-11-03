جيش الاحتلال يزعم اغتيال قائد كتيبة في كتائب القسام

الهجوم البري على غزة، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان صادر عنه اليوم الجمعة، استشهاد قائد كتيبة تل الهوى التابعة لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس" في غارة جوية على قطاع غزة.

خسائر جيش الاحتلال في الهجوم البري على غزة



وذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيانه أن 4 جنود إسرائيليين لقوا مصرعهم في الهجوم البري على غزة .



ونشر جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة أسماء العسكريين الأربعة الذين قتلوا في المعارك مع المقاومة الفلسطينية، وهم النقيب بيني فايس، 22 عاما، قائد فصيلة في الكتيبة 195، اللواء 460، والرقيب أول (احتياط) أوريا ماش، 41 عاما، من الكتيبة 52، اللواء 401، والرقيب أول (احتياط) يوناتان يوسف براند، 28 سنة (الكتيبة 52، اللواء 401) والرقيب أول (احتياط) جيل بيشيتس، 39 سنة، سائق دبابة في الكتيبة التاسعة، اللواء 401.

وأعلن الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، في بيان صادر عنها أمس الخميس، أن قوات المقاومة الفلسطينية تواصل التصدي لقوات الاحتلال على جميع المحاور في قطاع غزة.

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أبو عبيدة يكشف حصيلة معركة غزة

وأكد أبو عبيدة: "تم تدمير كتيبة دبابات وتم قتل وإصابة عدد من جنود الاحتلال خلال الهجوم البري على غزة".

وأضاف المتحدث باسم كتائب القسام في كلمته:" تمكنا من الالتفاف خلف خطوط العدو والهجوم عليه من النقطة صفر".



وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل جنديين من قواته البرية المتوغلة في غزة، ما يرفع عدد القتلى في صفوفه إلى 20 قتيلا.



وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد أعلن في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس، أن الحرب على غزة لها تكلفة اقتصادية عالية.

خسائر كبيرة في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي



وقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي: إن "هناك الكثير من الخسائر صفوف الجيش”، زاعما تصميم تل أبيب على تحقيق أهداف الهجوم البري على غزة.



وفي السياق ذاته، قال وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش: "نواجه شيئا لم يسبق له مثيل".

وذكر بيني جانتس، الوزير في حكومة الطوارئ الإسرائيلية، يوم الأربعاء: “إنه صباح صعب على إسرائيل، مؤكدا أن ثمن الحرب باهظ ومؤلم”، وذلك بعد إعلان مقتل 9 جنود في جيش الاحتلال.

ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، عن بيني جانتس قوله: “حتى الآن، يواصل مقاتلو جيش الاحتلال الإسرائيلي القتال في أعماق غزة.. لا تزال أمامنا أيام صعبة، لكننا جميعًا متحدون حول الهدف".