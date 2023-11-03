مدير مستشفى الشفاء بغزة: بدأنا العمل بالمولدات الثانوية بسبب نقص كمية الوقود

أخبار غزة الآن، قال الدكتور محمد أبو سلمية مدير مستشفى الشفاء في غزة: إن هناك نقصًا كبيرًا في كمية الوقود في مستشفيات قطاع غزة وبدأنا العمل بالمولدات الثانوية، لافتًا إلى أن أقسام العمليات مكتظة بالجرحى ونحو 60 ألف نازح لجأوا إلى المجمع الطبي.



خطر إخلاء مستشفى الشفاء

وأضاف خلال حديثه بقناة “القاهرة الإخبارية": لا يمكن إخلاء مجمع الشفاء الطبي ولدينا 60 مريضًا على أجهزة التنفس الصناعي، مؤكدًا: إخلاء مجمع الشفاء الطبي يعني تعرض المرضى بداخله للموت.

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وضع كارثي في مستشفيات غزة

وتابع: نواجه وضعًا كارثيًّا في غزة بعد تدمير المستشفيات ومدارس إيواء النازحين، جيش الاحتلال يطلق النار على سيارات الإسعاف في أثناء نقل المصابين.

شهداء فلسطين

وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 9061 شهيدًا، وفقًا لما أعلنه الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة في غزة، أمس الخميس.



وأضاف الناطق باسم الوزارة أن الشهداء بينهم 3760 طفلًا و2326 امرأة، مشيرًا إلى أن عدد المصابين ارتفع إلى 32 ألفًا.